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失智症紀錄片特映會　張善政分享照顧失智母經驗

▲張善政出席失智症紀錄片《阿姨，上學囉！》特映會

▲張善政出席失智症紀錄片《阿姨，上學囉！》特映會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

天主教失智老人基金會《阿姨，上學囉！》紀錄片特映會，23日於桃園區統領威秀影城舉行。市長張善政於出席特映會透露，自己曾經照顧失智母親的經驗，因此能體會照顧者的壓力及無助心情，也明白倘若讓失智長輩一個人獨處，只會加速退化，唯有增加互動才能幫助延緩失智。

張善政表示，失智症是不可逆的過程，失智長輩離開的過程彷彿一場漫長的告別，然而透過增加與家人及社區互動，輔以益智遊戲等多元活動，都有助於延緩失智，能讓長輩與家人共創美好回憶，豐富人生最後的旅程，活得更多采多姿。

對於天主教失智老人基金會長期關注失智議題，張善政感謝基金會拍攝溫馨的失智友善紀錄片，紀錄片描述2位罹患失智症的個案，受到照護團隊及家庭朋友的幫助與鼓勵，繼續保有原本的工作能力，故事激勵人心。

▲張善政出席失智症紀錄片《阿姨，上學囉！》特映會

對此，桃園市積極推動失智友善措施，已布建4處失智友善社區、7家共照中心及32家失智據點，除辦理延緩失智課程，提供失智症個案早期治療服務，也協助個案確診，盡可能找出潛在失智症個案以便儘早介入資源。

衛生局表示，《阿姨，上學囉！》由天主教失智老人基金會歷時兩年多籌備拍攝，本紀錄片描述2位罹患失智症的個案，在接受日照及養護中心的服務後，繼續保有原本的工作能力，希望藉由本片啟發社會大眾，讓更多人瞭解失智症以及如何友善對待個案，並看見即便失智仍可以盡情揮灑生命的色彩、活出自我。

天主教失智老人基金會表示，目前全臺推估有超過35萬人罹患失智症，失智友善紀錄片《阿姨，上學囉！》將於7月19日全臺溫暖獻映，帶領民眾認識失智症，對失智者及其家庭給予更多接納與支持，共創失智友善未來。

包括市府衛生局長劉宜廉、天主教失智老人基金會主任陳俊佑等均一同出席活動。

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