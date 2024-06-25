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社會 社會焦點 保障人權

出口不鏽鋼鏡到美國「內藏千萬元一粒眠」　4男這下慘了

▲航警局會同海關人員於去年8月間在桃園機場查獲一批欲運送至美國快遞，查獲960顆第四級毒品硝西泮（俗稱一粒眠）夾藏不銹鋼鏡內，循線查獲莊姓等4名男子到案。（示意圖／翻攝自刑事局官網）

▲航警局會同海關人員於去年8月間在桃園機場查獲一批欲運送至美國快遞，查獲960顆第四級毒品硝西泮（俗稱一粒眠）夾藏不銹鋼鏡內，循線查獲莊姓等4名男子到案。（示意圖／翻攝自刑事局官網）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局會同財政部台北關人員，去年8月間在桃園國際機場航郵中心打算寄送至美國紐約貨物，發覺快遞包裹內不銹鋼鏡有異，開箱後查獲960顆第四級毒品硝西泮（俗稱一粒眠），市值近千萬元，再循線查獲莊姓、陸姓、陳姓與李姓等4名貨主到案，4男到案後辯稱聽取鄭姓男子指使寄送；桃檢調查時，莊姓男子等4人坦承犯行，檢方偵結依毒品危害防制條例之運送第四級毒品、懲治走私條例之私運管制物品出口罪嫌起訴，目前莊姓、陸姓、陳姓等3人在押中。

檢警調查，鄭姓男子去年6月上旬指使31歲陳姓男子將960顆第四級毒品硝西泮（俗稱一粒眠）送往41歲莊姓男子位於北市之住處，再由莊男與同案29歲陸姓男子與32歲李姓男子進行清點數量，清點確認後莊男指示陸、李2人將這批四級毒品夾藏至不鏽鋼鏡內，再由鄭姓男子放入紙箱內委託不知情某國際物流公司透過航空郵件寄至美國紐約，並由該物流公司於去年7月31日下午2時許送至桃園機場航郵中心，準備以快遞包裹郵寄。

同年8月2日晚間11時30分許，航警局安檢大隊人員會同財政部台北關人員檢視時察覺有異，當場開箱後察覺該紙箱不鏽鋼鏡內夾藏第四級毒品硝西泮（俗稱一粒眠）等證物，航警局再循線查獲莊男等4人到案。

桃檢複訊時，莊男等4人坦承犯行不諱，辯稱係受鄭姓主嫌指使，鄭嫌則另案偵辦中，檢方根據航警局提供現場照片截圖、4人通訊軟體對話截圖、刑事局鑑定報告等佐證，足認4人犯行明確，檢方偵結依毒品危害防制條例之運送第四級毒品、懲治走私條例之私運管制物品出口罪嫌將4人起訴，目前莊姓、陸姓、陳姓等3人在押中。

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