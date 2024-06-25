酒駕被攔「塞2000元」要警放水　天兵越南移工下場慘曝！

▲越南籍黎姓男子去年8月間在蘆竹區小吃店吃消夜時有飲酒，凌晨騎車返家途中遇蘆竹警方臨檢，竟以2000元企圖行賄員警遭拒絕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍黎姓移工去年8月間與同鄉在蘆竹區聚餐，席間有飲用啤酒，深夜時分騎車離去，行經蘆竹區南山路一段時被警方攔查，黎姓移工混身酒味擔心酒測過不了，竟私下向攔查警官以2000元企圖行賄，當場被帶隊警官拒絕，酒測值高達每公升0.82毫克已超過標準值，除依公共危險外再加上行賄罪嫌被移送桃園地檢署偵辦。

檢警調查，35歲的越南籍黎姓移工，去年8月6日晚間與同鄉在蘆竹區油管路附近小吃店吃消夜，過程中有飲用啤酒，深夜時分離去時，明知飲酒後不得駕駛動力交通工具，仍騎乘重型機車返回宿舍，翌日凌晨零時45分許，行經蘆竹區南山路一段、六福路口時被蘆竹警分局交通分隊攔查，分隊長吳偉輔盤查時察覺其混身酒氣，欲進行酒測時，黎姓移工為避免酒駕被查獲，竟私下掏出2000元企圖行賄，口頭向帶隊分隊長吳偉輔表示不要查緝之意，結果遭當場拒絕。

▲越南籍黎姓男子去年8月間在蘆竹區小吃店吃消夜時飲酒，途中遇警方臨檢，企圖行賄帶隊警官當場遭拒絕。（資料照／記者審計昌翻攝）

員警對黎姓移工進行酒測，測得酒測值高達每公升0.82毫克，已超出標準甚多，被依公共危險罪嫌帶回分隊偵訊，員警偵訊後除將依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦外，再追加一條行賄罪嫌，黎姓移工獲悉後當場傻眼，亦悔不當初；桃檢複訊時，黎姓移工坦承犯行不諱，檢方偵結依公共危險、行賄罪嫌起公訴。

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