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「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟

▲▼ 咖啡。（圖／CFP）

▲英國醫師引用中醫陰虛概念指出，出現一些身體狀況時，不應該喝咖啡。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

許多人每天都要喝一杯美式或拿鐵，開啟嶄新的一天。但一名英國醫師警告，如果你吐出舌頭時，發現出現很多「裂痕」，或者舌苔顏色不太對勁，可能不應該喝咖啡，否則恐怕加劇不適。

哈拉夫醫師（Dr Anis Khalaf）在TikTok影片中表示，「如果你的舌頭上有很多裂痕，還有一層厚厚的黃色舌苔，那麼你可能不應該喝咖啡。」他沒有提供詳細解釋，但提及中醫的「陰虛」觀念，這是一種潛在的「身體失衡」，可能因為喝咖啡而逐漸惡化。

▼哈拉夫主張，舌頭出現裂縫或黃色舌苔，不應該繼續喝咖啡。（圖／翻攝TikTok@acupuncturefit）

▲▼「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟。（圖／翻攝TikTok@acupuncturefit）

英國醫師坎寧漢（Dr Lawrence Cunningham）進一步解釋，「陰虛」是一種體內不平衡的狀態，因為人體用於滋潤與冷卻的陰液不足，進而引起不安或心悸等不適症狀。

不過，他也向《太陽報》強調，咖啡不是造成黃色舌苔的直接原因，而是會加劇造成黃色舌苔的身體狀況，「根據我的經驗，厚厚的黃色舌苔，通常意味著體內消化系統不平衡……這種舌苔可能歸咎於一系列因素，例如口腔衛生不佳、脫水、細菌及酵母繁殖。」

@acupuncturefit Ever considered what your morning cup of coffee does from a Traditional Chinese Medicine perspective? Join Dr. Anis as he explores the intriguing effects of coffee on your body according to TCM. Learn why coffee might be beneficial for some body types and potentially harmful for others, depending on your individual balance of yin and yang. Discover the thermal nature of coffee and how it interacts with the energy channels in your body #oralhealth #didyouknow #healthtips #dranis #coffee ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat
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