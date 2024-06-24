「舌頭出現2徵兆」不該喝咖啡？　英醫曝原因：越喝越糟

▲英國醫師引用中醫陰虛概念指出，出現一些身體狀況時，不應該喝咖啡。（示意圖／CFP）
記者吳美依／綜合報導
許多人每天都要喝一杯美式或拿鐵，開啟嶄新的一天。但一名英國醫師警告，如果你吐出舌頭時，發現出現很多「裂痕」，或者舌苔顏色不太對勁，可能不應該喝咖啡，否則恐怕加劇不適。
哈拉夫醫師（Dr Anis Khalaf）在TikTok影片中表示，「如果你的舌頭上有很多裂痕，還有一層厚厚的黃色舌苔，那麼你可能不應該喝咖啡。」他沒有提供詳細解釋，但提及中醫的「陰虛」觀念，這是一種潛在的「身體失衡」，可能因為喝咖啡而逐漸惡化。
▼哈拉夫主張，舌頭出現裂縫或黃色舌苔，不應該繼續喝咖啡。（圖／翻攝TikTok@acupuncturefit）
英國醫師坎寧漢（Dr Lawrence Cunningham）進一步解釋，「陰虛」是一種體內不平衡的狀態，因為人體用於滋潤與冷卻的陰液不足，進而引起不安或心悸等不適症狀。
不過，他也向《太陽報》強調，咖啡不是造成黃色舌苔的直接原因，而是會加劇造成黃色舌苔的身體狀況，「根據我的經驗，厚厚的黃色舌苔，通常意味著體內消化系統不平衡……這種舌苔可能歸咎於一系列因素，例如口腔衛生不佳、脫水、細菌及酵母繁殖。」
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