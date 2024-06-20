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一啡沖天公益傳香　王趁基金會X台灣首廟天壇聯名咖啡

▲台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手台灣首廟天壇（天公廟）推出聯名公益咖啡，藉此機會將聯名公益咖啡正式介紹給信徒及大眾知道，歡迎大家一起來添油香也添咖啡香。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手台灣首廟天壇（天公廟）推出聯名公益咖啡，藉此機會將聯名公益咖啡正式介紹給信徒及大眾知道，歡迎大家一起來添油香也添咖啡香。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

喝咖啡不只很文青，還可以做公益。財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手台灣首廟天壇（天公廟）推出聯名公益咖啡，並在19日由王趁基金會王董事長將製作完成的公益咖啡組捐贈予台灣首廟天壇，並由天壇董事長徐國潤代表接受，也藉此機會將聯名公益咖啡正式介紹給信徒及大眾知道，歡迎大家一起來添油香也添咖啡香。

▲台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手台灣首廟天壇（天公廟）推出聯名公益咖啡，藉此機會將聯名公益咖啡正式介紹給信徒及大眾知道，歡迎大家一起來添油香也添咖啡香。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年來咖啡文化風行，台灣人每年平均飲用超過130杯咖啡，咖啡已經成為台灣人的日常飲品。此次推出「一啡沖天」公益咖啡就是抓準台灣人喜愛咖啡的飲食習慣，由王趁社福基金會委託嘉南藥理大學食品科技系咖啡工藝團隊，精選衣索比亞耶加雪菲、哥斯大黎加卡杜拉咖啡豆焙製而成。包裝上則是結合台灣首廟天壇「一字匾」的意象，取用咖啡的「啡」字，將聯名公益商品命名為「一啡沖天」，在呈現台灣首廟天壇象徵「一字匾」的同時，也傳遞對信徒「一啡沖天」好運到的祝福。

▲台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手台灣首廟天壇（天公廟）推出聯名公益咖啡，藉此機會將聯名公益咖啡正式介紹給信徒及大眾知道，歡迎大家一起來添油香也添咖啡香。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣首廟天壇董事長徐國潤表示，非常高興能與王趁社福基金會及嘉南藥理大學合作這次的公益活動，王趁基金會創辦人王趁先生早年也曾經擔任台灣首廟天壇董事長，帶動廟務昌盛，也一直十分熱心公益。這次推出的公益咖啡設計十分巧思，不僅融入天壇的「一字匾」，也含有一飛沖天的祝福，而在接下來的活動中，天壇會把公益咖啡包放入安心福袋中，傳達庇佑與祝福給廣大的信眾。

▲台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手台灣首廟天壇（天公廟）推出聯名公益咖啡，藉此機會將聯名公益咖啡正式介紹給信徒及大眾知道，歡迎大家一起來添油香也添咖啡香。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王趁社福基金會王董事長指出，王趁社福基金會成立已經超過35年，一直致力於照顧在地弱勢。隨著台灣社會的演變，社會福利的推動也要與時俱進，這次能與全台第一座天公廟的台灣首廟天壇合作開發聯名公益咖啡，不只要讓全台灣更多人能認識王趁社福基金會，更是希望透過咖啡這個相當接地氣的產品來吸引更多人加入社會公益的行列，揪大家喝咖啡做功德，讓公益的觸角能延伸的更廣大更深遠。

▲台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手台灣首廟天壇（天公廟）推出聯名公益咖啡，藉此機會將聯名公益咖啡正式介紹給信徒及大眾知道，歡迎大家一起來添油香也添咖啡香。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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關鍵字：

公益傳香王趁基金會台灣首廟天壇咖啡

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