Manner一天出事2次！　男店員「甩女顧客巴掌」還怒嗆：給我滾

記者廖翊慈／綜合報導

上海浦東Manner梅花路門市一名男店員17日與一名女顧客發生爭執。起因為女顧客認為咖啡等太久，雙方從口語爭執演變成肢體衝突，女顧客踹了男店員一腳，男店員馬上打了她一巴掌。Manner官方對此表示，男店員已向女顧客道歉。

據《紅星新聞》報導，事發當時，店內僅一名男店員在製作咖啡，他不斷向女顧客道歉表示，「不好意思，下一杯就是您的了。」已等待10分鐘的女顧客表示，自己要趕飛機，「我下單的時候，你沒跟我說要等這麼久啊。」

▲兩人在店外扭打。（圖／翻攝自微博）

該名男店員耐心解釋，目前訂單稍多，自己做完手沖咖啡就會馬上做她的。等待的過程中，女顧客一直不耐煩地碎唸。男店員詢問，「那您要退單嗎？」女顧客的情緒激動質問，「你是不幫我做了是嗎？」男店員馬上回應，「手沖做完就給您做了。」

女顧客開始詢問對方的名字，並拿起手機錄影直呼「我要投訴你！」男店員直接搶過她的手機並表示，「麻煩妳不要錄影，我有肖像權，妳再這樣我就報警了！」雙方發生言語爭執，男店員情緒激動，連罵了一串髒話「傻×」、「老女人」、「沒有男人要」、「×你媽」等，並大吼「10分鐘咖啡等不了，妳趕緊給我滾」。

▲▼男店員受不了對方的言語攻擊。（圖／翻攝自微博）

女顧客不甘示弱怒嗆，「你有本事、你有種過來！」男店員馬上出去理論，對方先踹了他一腳，他氣得賞了她一巴掌並直呼「妳再踹啊？」

附近店家20日表示，「當天衝突持續了半小時左右，警方趕到後就將兩人帶走了，那間店目前正常營業，但那個男店員就沒來上班了。」

事發當日，Manner另一間門市也發生衝突，威海路門市的一名女店員突然情緒失控，對著一女顧客大喊「妳投訴啊」，並將一杯咖啡粉潑向對方。據悉，目前該名女員工已被辭退。

▲威海路門市的女店員向女顧客潑咖啡粉。（圖／翻攝自南都灣財社）

據悉， Manner coffee是一家於2015年成立的連鎖咖啡店，隸屬於上海茵赫實業有限公司，定位於精品咖啡，主要提供使用者咖啡、茶飲、冰沙、果汁以及甜點等美食，在上海擁有544家門市。

Manner咖啡在同一天發生兩起店員顧客衝突事件，引起軒然大波。不少網友們一面倒力挺店員，「我看過影片全部，男店員一直很有禮貌，是那個女顧客喋喋不休，一直激發矛盾」、「支持男店員，明眼人都看得出來是女顧客的問題」、「尊重服務業很難嗎」、「趕飛機喝什麼手沖，去機場買呀」、「為什麼店員要道歉？甚至覺得打輕了」、「這不叫毆打，明明是反擊」、「阿姨說著急趕飛機，只是想插隊佔便宜的藉口吧？還能吵半小時」、「是她先拍人家又踹人家的」。