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女客買咖啡吼3次「知道我誰嗎？」　女店員一句話讓她乖乖結帳

▲▼ 咖啡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女客買咖啡沒打折，連嗆店員3次「知道我是誰嗎」。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

網搜小組／柯振中報導

服務業需要面對的客人五花八門，碰到不可理喻的情況，總會讓人感到無奈。近日一名女子分享，日前有名婦人來買咖啡時，連續嗆了3句「知道我是誰嗎」，甚至揚言要讓她沒工作，不過等她說完「都認識老闆了，怎麼不自己打（電話）」後，婦人當場愣住，並且默默結帳走人，完美結局讓網友讚爆了。

這名女店員在「爆料公社」表示，她在某間咖啡廳上班，近日到別間店家支援，因此較不熟悉客人的情況。當時有名女子來購買咖啡，她確認完餐點後以原價結帳，豈料對方突然發飆，大罵「怎麼沒打折」，接著又連續重複3次「妳知道我是誰嗎」，場面相當火爆。

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婦人接著嗆聲，自己認識咖啡廳的老闆，要求女店員將老闆叫出來，甚至揚言「妳準備沒頭路（台語：工作）了我跟妳講」。女店員當時滿頭問號，完全搞不清楚狀況，只是回了句「妳都認識老闆了，怎麼不自己打（電話）」。

▲▼咖啡占卜。（圖／Unsplash）

▲女客買咖啡沒打折，連嗆店員3次「知道我是誰嗎」。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

豈料說完這句話，咖啡廳突然一片安靜，就連旁邊正在工作的店員，也瞪大眼睛看著她。尷尬的氛圍持續了數秒，直到婦人默默結帳、走人，整件事情才在女店員的「謝謝光臨」招呼語當中畫下句點。

事後女店員才知道，原來這名婦人是常客，且常常會發飆，其他員工為了避免麻煩，都會意思意思打個95折，不過因為她是從別間店家來支援，因此不曉得婦人的習慣。

超療癒的事件受到討論，不少網友對此嗨喊，「餐飲業跟零售業缺的就是你這種員工」、「舒服啦，就是喜歡這種員工」、「阿姨妳還好嗎？自己是誰都不知道」、「她都不知道她是誰，妳應該不知道她是誰。」

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