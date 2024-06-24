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大陸 大陸焦點 特派現場

福建洩洪疑未通知　村民來不及逃「遺體保持求生姿勢」

▲福建暴雨上游排洪疑未通知　村民親人被埋：遺體還保持求生姿勢。（圖／翻攝自大風新聞）

▲從現場圖片可以看到牆上的水痕，可見洪水突然來襲時的水位並不低。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

受持續強降雨影響，福建省龍岩市多個鄉鎮近日發生災情。福建龍岩上杭縣藍溪鎮某村村民6月16日爆料稱，上游水庫開閘放水，洪水水位快速上漲導致房屋倒塌，有親人被埋不幸去世。親友表示，自己婆婆被埋時掙扎多麼的無助，「我婆婆遺體被挖出來，她還保持著求生的姿勢，她的頭部被砸中。」

據《華商報大風新聞》報導，6月22日，離世婆婆的頭七，韓女士（化姓）和丈夫悼念。韓女士形容6月16日是黑暗的一天，「下了一天的雨，晚上9點半左右，水位很快就上漲到2米多，結果家裡房屋倒塌，婆婆不幸被埋。」

從她提供的現場圖片可以看到，牆上留有浸濕的水痕，洪水突然來襲時的水位並不低。

韓女士可以想見婆婆被埋時掙扎多麼的無助，「我婆婆遺體被挖出來，她還保持著求生的姿勢，她的頭部被砸中。」

房子坍塌，親人離別。6月9日，一家人還在一起高高興興包粽子準備過端午，誰知一周後就天人永隔。

韓女士表示，村裡還是停水停電停網狀態，「老人現在沒有下葬，家裡完全癱瘓，還沒有可喝的水，洪水是退了。」

▲福建暴雨上游排洪疑未通知　村民親人被埋：遺體還保持求生姿勢。（圖／翻攝自大風新聞）

▲家中全倒。（圖／翻攝自大風新聞）

韓女士稱，「我們在等鎮政府的處理，我們也無能為力，也不知道該怎麼辦，房子是不能住了，現在暫時在別的地方居住。看鎮政府怎麼處理，鎮政府還沒有跟我們說房子的事情，其他鎮也有人員傷亡。」

6月23日，當地防汛指揮部表示，是根據調度按規範程序計劃性開閘洩洪。藍溪鎮政府工作人員稱，當日收到洩洪通知後啟動一級回應，提前通知村民轉移。

工作人員表示，「我們當天下午兩點多就已經開始通知，我們都有通知到，我們都有紀錄，村委會肯定有通知的。我們所有幹部晚上都沒有睡覺，都在現場一線。」

工作人員表示，是打電話、發簡訊、廣播等形式通知村民轉移。對於有村民反映未接到洩洪撤離通知，這名工作人員解釋稱，「洪水比較大，鎮政府也收到很多群眾的訴求件，現在都在處理，也在有針對性地入戶去處理這些事情。」

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