安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

記者廖翊慈／綜合報導

安徽黃山歙縣連日出現暴雨，12小時內平均降雨158.5毫米，全縣2.7萬餘人受災。王村鎮一名48歲的項先生20日為了救被洪水困在豬舍的母親，將她舉上屋頂後，不幸被洪水沖走。最終項先生的遺體在河流下游處被發現。

▲▼項先生的母親。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，項先生的母親表示，20日早晨到豬舍餵豬時，一切都還正常，但突然間洪水襲來，伴隨著轟隆隆的聲音，水位以肉眼可見的速度快速上漲，很快就到達脖子的高度，且流速很快，自己被困在豬欄無法回家。

▲項先生母親被困的豬舍。（圖／翻攝自極目新聞）

她悲痛地表示，兒子項先生游到豬舍，用力將她托舉到鄰居家的屋頂避險，隨後又試圖遊回家中，「水流太急，他開始想斜著游到鄰居家，但未能游到鄰居家，就被急流捲走了，後來不幸喪生，他還有一個15歲的女兒啊。」

鄰居吳先生（化名）目睹了一切，並表示，「項先生的水性其實很好，身材也很魁梧，但那時的水流得太快了，項先生游泳的速度趕不上水流的流速。」

▲▼項先生被沖走的地方。（圖／翻攝自極目新聞）

王村鎮一名相關人員表示，搜救人員21日中午在下游約三四公里處，發現了項先生的遺體，通知家屬後，目前已經送往殯儀館，「20日洪水發生時，僅約8分鐘內，項先生家旁的河水水位迅速上升了數公尺。」

報導指出，6月18日20時至21日06時，安徽沿淮淮河以南大部分地區出現強降水，黃山市平均降雨量超過250毫米，殲縣多地降雨量都超過400毫米。屯溪、休寧、歙縣24小時降雨量打破了當地觀測史最強單日降雨紀錄。