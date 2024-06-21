暴雨災情一路向北！安徽古村被洪水淹沒　700年元朝古橋再次被沖壞

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東、福建、廣西先後受暴雨侵襲致災，強降雨一路向北，安徽黃山也出現災情，境內多條河流、水庫水位暴漲。其中，曾被譽為「江南第一村」的呈坎村遭遇洪水襲擊，村內一座始建於元朝的「環秀橋」上木質構件遭沖壞，只剩修復後的石造橋體。此外，同在黃山的「網紅古村」西溪南村也因洪水緊急封閉，暫停接待遊客。

▲安徽黃山呈坎村內的環秀橋被洪水沖壞。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，呈坎村黨總支書記羅志剛表示，環秀橋是在20日晚6點半左右被洪水沖毀的，當時的雨勢很強，但從目前來看，受損情況相較2013年要輕，「橋面以上的木質結構件大部分被衝走了，具體的受損程度需要進一步評估。」

透過民眾拍下的影片顯示，呈坎村村內湧入滾滾泥水，水勢十分驚人，高度約近半層樓高，陸面完全變成「河道」，已看不出來道路在哪。

▲曾被譽為江南第一村的安徽呈坎古村被洪水侵襲。（圖／翻攝微博）

至於同樣在黃山區境內的另一座古村「西溪南村」同樣受到洪災影響，村內部分建物及設施被破壞，幸運的是，村內的大陸全國重點文物保護設施「老屋閣和綠繞亭」並未受到波及。當地正負考量汛期仍未結束，決定暫停遊客進入，臨時採取封閉措施。

▲呈坎村是迄今發現保存最古老且完整的東漢八卦風水古村落。（圖／翻攝極目新聞）

公開資訊顯示，南宋理學家朱熹曾讚譽呈坎村為為「江南第一村」，是迄今發現保存最古老且完整的東漢八卦風水古村落，始建於東漢三國時期，距今約1800多年的歷史，擁有東漢、唐、宋等歷代建築180多處。

村內的環秀橋始建於元朝，距今約700多年。2013年時，呈坎村曾遭受特大洪災襲擊，村內的中華第一祠羅東舒祠（寶綸閣）及49間國寶和大批古民居破壞受損嚴重，環秀橋也被洪水沖毀。