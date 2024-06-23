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瑞士30年一遇暴雨　土石流洪水狂淹至少3人失蹤

記者張寧倢／綜合外電報導

瑞士近日發生30年一遇的暴雨，引發洪水和山崩等多處災情，造成3人失蹤。根據瑞士政府氣象與氣候部門MeteoSchwei報告，格勞賓登邦（Grisons）降雨量達124毫米，其中半數在一小時內降下。發言人表示，造成問題的不是總雨量，而是短時間內的集中降雨，「如此密集的降雨每30年才發生一次。」

▲▼瑞士馬特洪峰山腳下的滑雪勝地策馬特（Zermatt）被洪水淹沒。（圖／路透）

▲瑞士馬特洪峰山腳下的滑雪勝地小鎮策馬特被洪水淹沒。（圖／路透）

根據路透社、BBC報導，瑞士21日開始降下暴雨，導致多條河流在梅索爾西納山谷（Mesolcina）暴漲氾濫，洪水混著瓦礫、泥土和木材淹沒了多處道路、田野和村莊。

位於格勞賓登邦的索爾特村（Sorte）有3棟房屋和3輛車被洪水沖走，2名警察從被水淹蓋至車頂的車輛上方驚險逃出。當局最初報告有4人失蹤，後續有其中一名女子被從瓦礫堆中救出，送往盧加諾（Lugano）附近的醫院，針對其餘3人的搜救工作仍在進行中，當局認為他們在洪水來臨時可能躲在家中，因此來不及逃生。

當地警察呼籲民眾避免前往災區，因為目前許多道路已封閉，至少5個村莊中斷電力供應。另外，西部瓦萊邦（Valais）也受到影響，自21日的暴雨引發洪水和土石流以來，已有230人緊急撤離。

位於馬特洪峰（Matterhorn）山腳下的阿爾卑斯滑雪勝地策馬特（Zermatt）也因洪水淹沒了聯外道路和鐵道，度假村目前處於完全無法進入的孤立狀態。

瑞士氣象部門報告指出，整個區域21日的降雨量達到124毫米，其中有63毫米的雨量集中在一小時內下完。政府相關部門早已做好洪水氾濫的因應準備，自21日便開始限制民眾靠近隆河（Rhône）與其支流的河岸。

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