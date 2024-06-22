廣東平遠暴雨已致「38死」　5.5萬人受災…洪水猛灌畫面曝

記者廖翊慈／綜合報導

廣東梅州市受連日暴雨影響，引發山崩、洪澇、土石流等天災。平遠縣三防指揮部統計，本次洪水全縣受災人數55388人，截至6月21日15時。已造成38人死亡，2人失聯中。

據《央視新聞》報導，平遠縣三防指揮部指出，自4月4日入汛以來，全縣累計降水量1221.6毫米，較常年同期偏多1倍，特別是6月16日8時至20時，全縣普降大雨、局部暴雨，平均雨量199.1毫米，雨量超過300毫米的鎮有4個、超過200毫米的鎮有8個，其中泗水鎮365.7毫米。短暫強降雨引發山崩、洪澇、土石流等天災，造成泗水、上舉、差乾、仁居、東石、八尺、中行、河頭等8個鄉鎮嚴重受災。

▲平遠縣各地災情。（圖／翻攝自微博，上同）

根據平遠指揮部初步統計，全縣受災人口55388人，房屋倒塌2247間、嚴重受損3203間，道路塌方4697處，損壞路基路面356公里，公路中斷82處，橋樑受損111座，通信基地台中斷107個，通訊線路被破壞中斷651公里，供電設施損毀450處，農村供水工程受損168處，輸水管道毀壞303公里，供配水管道毀壞193公里，河堤受損3.2公里，護岸受損31.2公里，電站淹水86間，農作物受災面積6759公頃，水產養殖受災452公頃，預計直接經濟損失約58.5億元（人民幣，約台幣263.6億元）。

當地不少居民拍下暴雨的畫面，洪水如海浪般猛烈侵襲各處，多處路面、橋梁、建築物均有嚴重受損情況，低窪地區的村莊甚至被沖垮。

指揮部表示，由於災害嚴重、涉及範圍廣，導致受困人員搜救難度大、花費時間長，截至6月21日15時，災害共造成38人死亡、2人失聯。

廣東氣象部門表示，目前漓江至桂江流域已全線退至警戒水位以下，雖然洪峰已通過梧州，西江潯江幹流（廣西段）也有所下降，但多地仍超警戒水位，包括梧州（23.99公尺，超警戒5.49公尺，對應40400立方公尺／秒）、藤縣（26.74米，超警戒3.74公尺）、桂平（38.44公尺，超警戒3.24公尺）等，而廣東段德慶（18.26公尺，超警戒3.24公尺）等，而廣東段德慶（18.26公尺，超警戒3.26公尺）等仍在上升，廣東段仍需注意防範。