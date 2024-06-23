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美國洪水、高溫警報齊發！愛荷華州民宅淹慘　1500萬人被熱爆

▲▼美國中部愛荷華州（Iowa）羅克瓦利市（Rock Valley）遭遇洪水。（圖／路透）

▲美國愛荷華州（Iowa）羅克瓦利市（Rock Valley）遭遇洪水。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國中部愛荷華州（Iowa）經歷連續幾周降雨，導致部分地區發生洪水災情，約數千人被迫撤離家園，州長雷諾茲（Kim Reynolds）宣布愛荷華北部21個郡進入災難狀態。與此同時，美國大部分地區22日再度遭受極端高溫襲擊，約1500萬人收到最高級別的高溫警報，數百萬人生活受到影響。

根據美聯社報導，愛荷華州人口約4200人的羅克瓦利市（Rock Valley）22日凌晨2時響起警報，數百戶居民被告知必須撤離，因為當地的羅克河（Rock River）無法再承受持續的降雨。

市長范奧特洛（Kevin Van Otterloo）表示，當地在一個半小時內降下約100毫米雨量，土壤無法再承受更多雨水，且由於井水無法使用，該市目前供水中斷，當地已發布災難狀態，無人機拍到洪水淹沒街道與民宅，只露出屋頂和樹梢。愛荷華州州長雷諾茲宣布，包含羅克瓦利市所在的蘇郡（Sioux County）在內，共21個郡皆已進入災難狀態。

▲▼美國中部愛荷華州（Iowa）羅克瓦利市（Rock Valley）遭遇洪水。（圖／路透）

▲羅克瓦利市洪水覆蓋街道。（圖／路透）

鄰近愛荷華州的南達科他州（South Dakota）東南部也因大量降雨而宣布進入緊急狀態，坎頓鎮（Canton）在3天內降雨量達457毫米，導致多條公路封閉，包括州內主要的一段高速公路。南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）警告居民，儘管降雨減緩，但洪水威脅將持續到24日和25日。

與此同時，全美多地再度遭受高溫炎熱和潮濕天氣的威脅，約1500萬人處在最高級別的高溫警告之下，另有9000萬人受到高溫通知的影響。根據美國國家氣象局的數據，包含華盛頓特區、維吉尼亞州里奇蒙、費城、紐澤西州紐瓦克、俄亥俄州哥倫布市等許多地方的高溫遠高於正常水平，並可能持續至下一周。

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