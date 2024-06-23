國考7年沒上！「大姐姐會Excel」找老公　神邏輯驚呆他：有多頂

▲37歲友人放棄國考，改找對象要當家庭主婦。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「在婚戀市場有多頂？」一名男網友透露，認識一名要考國考的大姐姐，對方落榜7年決定放棄，最新的志向是要當家庭主婦，且開出三大條件，包括男生月薪6萬以上、薪水上繳及婚後有房。不過最讓原PO感到傻眼的是，這位大姐姐還稱「我不覺得門檻高啊！你如果月收10萬，你會覺得6萬很難嗎？」

一名男網友在Dcard表示，他之前準備國考認識的一位姐姐，備考7年皆落榜，後來放棄考試後，就在某電視台擔任行政，人生志向從公務員改成「家庭主婦」，近來積極參加交友活動。

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這位姐姐告訴原PO，這一輩子的終身伴侶條件不能太差，於是開出三大條件，「1.月薪6萬或更多；2.薪水全上繳（她會全職家庭主婦）；3.婚後出來住，要求男方有房或婚後租房」。

聽完上述的條件，原PO直言「比較讓我意外的是她的神邏輯」，像是「我不覺得門檻高啊！你如果月收10萬，你會覺得6萬很難嗎？」「我是公司行政，會Excel，管錢很合理吧？」對此，原PO認真求問，「37歲女，月入不超過3萬...在婚戀市場有多頂？」

底下網友熱議，「頂？應該是多底吧」、「地板中的地板」、「會Excel就能管錢，那我會做PPT能當CEO」、「她有什麼？除了有年紀外」、「如果她不挑男生的外表跟個性，其實應該不難找」、「老公賺6萬就想當家庭主婦，到底哪裡來的勇氣」，甚至有人幫分析，「她也知道自己很難找條件好的，所以就開這種條件，反正沒有就現狀維持，有的話她就中樂透了，大概是這種心理」。