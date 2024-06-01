女友裝單身「賣東西給男網友」　他苦勸沒用！結局網讚爆

▲女友假裝單身，賣東西給之前認識的男網友。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「我沒辦法接受這種眼裡只有利益的女生！」一名網友發文表示，他女友在做直銷，先前透過交友軟體認識了一個呆呆的男生，只要東西賣不出去，就會找對方。他坦言，每次看到女友這麼做，他都會感到過意不去，他因為這件事和女友分手會很過分嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他的女友在做直銷，對方單身時，有透過交友軟體認識一個看起來呆呆的男生。女友將這個男生當成工具人，每當她的產品賣不出去時，就會尋求對方幫助。

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原PO透露，該男對女友的要求總照單全收，「重點！女友還一直騙人家她單身，我們IG會放合照，所以她索性跟人家說她沒在用IG，只用LINE聊天」。由於他也曾是這樣的工具人，所以他多次告訴女友，應告訴該男自己並非單身，且不應該賣對方不需要的東西。然而，女友堅持那是該男自願購買的。

即便女友說得似乎有道理，但原PO仍覺得過意不去，因此他日前就趁女友洗澡時，偷偷將該男的LINE傳給自己，然後用自己的LINE打電話給對方，「大概說她有男友，弟弟你不要為了討好我女友亂買」。

原PO透露，女友得知這件事後，與他大吵一架，指責他妨礙自己做生意，「我說我沒辦法接受這種眼裡只有利益的女生，跟她提分手，這樣很過分嗎？」

貼文曝光後，底下網友大力支持，「你人很好，分手是對的」、「你三觀好正，你人好好，祝福你」、「做人要有底線，要有是非之分，你真夠讚的了」、「害人之心不可有，不管什麼關係，這種人都不適合往來」、「一點都不會，有良心」、「做得好」、「做人要有底線，這種沒有底線的女人放生也是剛好」。