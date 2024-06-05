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還沒在一起「沒幹嘛就噴3000元」　單身男崩潰：交女友這麼貴

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO哀嘆，「原來和女生交往都那麼貴！」（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「難怪我單身！」一名男網友透露，好不容易遇到心儀對象，但平時節儉的他，實在無法接受約會太燒錢，「也沒幹嘛，就吃飯逛夜市看電影」就要噴3000元，讓原PO哀嘆「想到花錢，我完全就沒興趣了！」文章曝光後，全場搖頭回應，「談錢，傷感情；談感情，傷錢！」

一名男網友在Dcard表示，最近和一位曖昧對象出門幾次，「也沒幹嘛，就吃飯逛夜市看電影，結果回家計算花費，隨便都破2000、3000元超過」，讓他感嘆「原來和女生交往都那麼貴！」

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原PO說，這些花費只是冰山一角，他們並未正式交往，竟要承擔這麼多的花費。原PO還自我打趣，「我這種平時節省的窮人，可能不適合做這些吧，難怪我單身？想到花錢，我完全就沒興趣了，因為我還要生活，能尻尻睡就感恩了！」

不僅如此，原PO也和朋友聊起約會的話題，結果對方笑虧「不如去喝茶」，一番話讓原PO再嘆，「我連和女生手都沒牽過，去喝茶其實也不便宜。」

底下網友笑虧，「唉，誰叫妳帶她去夜市，現在夜市是身價破億在逛的」、「不是交女友很貴，是談戀愛很花錢，男的女的都一樣」、「談錢，傷感情；談感情，傷錢」、「與人交際本來就蠻花錢的（不只談戀愛，跟朋友出去玩啊之類的也都很花錢）」、「可以接受AA，但聽到男生說：想到花錢就完全沒興趣！也會讓大部分的AA女沒興趣吧，可以公平，但不能接受擺明小氣」、「約會幾千算少了，你要是一起去旅行的花費，那不就更不能接受了？」「有這種想法還是單身就好了」。

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