有房有車！32歲單身女「月領7萬遺產」躺平3年：人生好無聊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名32歲女網友原本在工廠工作，後來因為繼承遺產，每個月能領到7萬塊錢，加上有房有車，於是辭掉工作待在家，她坦言，每天就是吃吃喝喝和睡覺，但也無法花大錢，不禁感嘆「我的人生好無聊。」

女網友在「匿名3公社」提到，目前32歲的她仍是單身，原本在工廠輪班，月薪4萬元，不過現在已離職3年，「我有間價值500萬的房子（無房貸），還有一台8年的休旅車，家人有留遺產，每個月會有7萬元匯到我戶頭。」

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然而，她卻高興不起來，表示1年頂多能領84萬元，整筆錢要20年才會完整拿到，「感覺每天就吃喝睡，要花大錢也無法，覺得這種也不上不下的，我要去找工作嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「找個事情來做吧，要不然很快就會癡呆，遺產領不領得完還是未知數」、「我建議妳還是去工作，因為20年後就沒有7萬可以拿了，而且妳也與社會脫節很久很久了」、「妳可以選擇志工或義工」、「成就感是錢買不到的」、「一個月有7萬真的可以做很多事情耶」、「贏一堆人了，要知足」。

另外，不少人也留言打趣道，「我36歲，不然我們可以交往，多一個人一起花，妳比較不孤單，會有紫荊之巔那種對手感」、「加我好友，以後出國玩找妳一起去」、「阿姨！我不想努力了！求收留」。