4大2小「每月菜錢1萬2」　主婦爆心累！網細算驚呆：神人等級

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來物價不斷喊漲，買菜時也不得不精打細算。一名家庭主婦就感慨，4大2小每月買菜預算僅1萬2000元，上回她只是買了條30元的水果絲瓜，就被碎念了半天，長期下來心理壓力很大。對此，許多網友也傻眼，直言「最好不要煮了，快跑」、「請念的人去買吧」。

女網友日前在「匿名公社」發文吐苦水，「每次買菜壓力就很大，上次買了一條30塊水果絲瓜被念，今天幸好有過關，鮭魚骨七台斤500塊，身為家庭主婦真的好累。」

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同時，她也不禁好奇問道，4位成人加2位小孩，每個月買菜預算為1萬到1萬2，「真的是我太不會持家了嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊惠琪攝）

對此，網友們紛紛回應，「妳就三餐地瓜稀飯阿，看他們可以撐多久才掏錢出來」、「12000在我家大概撐10天」、「換人做做看就知道了，不然就說嘴的人自己種菜，自己去釣魚」、「看誰念就把錢給那個人，從那天起換他買菜」、「建議直接買60元便當」。

另外，不少人妻直言，「好累喔，買個絲瓜30元這樣也要被念？是什麼樣的家庭？很難想像妳怎麼能忍受」、「身為家中大廚，最大好處不就是自己想吃什麼買什麼嗎？我都這樣隨心採買，不想煮就外食，畢竟天天煮也是會煩的」、「我家8個，光晚餐我就要30000～35000元，偶爾帶長輩去市場看看，或許了解後，就不會為難妳了」、「六人吃三餐，一天食材費400元，我覺得這已經是神人等級了吧」。