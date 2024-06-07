　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4大2小「每月菜錢1萬2」　主婦爆心累！網細算驚呆：神人等級

▲▼超市,買菜,購物,蔬菜。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來物價不斷喊漲，買菜時也不得不精打細算。一名家庭主婦就感慨，4大2小每月買菜預算僅1萬2000元，上回她只是買了條30元的水果絲瓜，就被碎念了半天，長期下來心理壓力很大。對此，許多網友也傻眼，直言「最好不要煮了，快跑」、「請念的人去買吧」。

女網友日前在「匿名公社」發文吐苦水，「每次買菜壓力就很大，上次買了一條30塊水果絲瓜被念，今天幸好有過關，鮭魚骨七台斤500塊，身為家庭主婦真的好累。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，她也不禁好奇問道，4位成人加2位小孩，每個月買菜預算為1萬到1萬2，「真的是我太不會持家了嗎？」

▲快過年了，民眾上菜市場採買食材。（圖／記者楊惠琪攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊惠琪攝）

對此，網友們紛紛回應，「妳就三餐地瓜稀飯阿，看他們可以撐多久才掏錢出來」、「12000在我家大概撐10天」、「換人做做看就知道了，不然就說嘴的人自己種菜，自己去釣魚」、「看誰念就把錢給那個人，從那天起換他買菜」、「建議直接買60元便當」。

另外，不少人妻直言，「好累喔，買個絲瓜30元這樣也要被念？是什麼樣的家庭？很難想像妳怎麼能忍受」、「身為家中大廚，最大好處不就是自己想吃什麼買什麼嗎？我都這樣隨心採買，不想煮就外食，畢竟天天煮也是會煩的」、「我家8個，光晚餐我就要30000～35000元，偶爾帶長輩去市場看看，或許了解後，就不會為難妳了」、「六人吃三餐，一天食材費400元，我覺得這已經是神人等級了吧」。

ET快訊
快訊／張學友退票補償方案出爐！
豪雨彈開炸！蘇花公路再爆土石流畫面曝光
快訊／北市路樹突倒塌！BMW開到一半被壓「3人受困」
4大2小「每月菜錢1萬2」　主婦爆心累！網細算驚呆
不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞
台灣登山正妹「聖母峰前16蹲」到底有多猛？　專家解答
下班注意！國1「1路段紫爆」時速僅10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午收假「台鐵再加開4班自強號」　北中2小內抵達

國道局部路段塞了「1處紫爆」　明天10大地雷路段出爐

4大2小「每月菜錢1萬2」　主婦爆心累！網細算驚呆：神人等級

嘉義人看過來！11／30前參加駕訓考上機車駕照　駕訓費全免

高雄福華再獲評5星飯店！烤鴨買1送1　晶英獲頒環保認證

12星座「風象星座大旺」！水瓶行程滿檔　獅子人緣熱絡

快訊／連日豪雨！台3線嘉義中埔段300K　土石流雙向封閉一小時搶通

端午連假濕答答！明起雨連下7天　「雨最大」時間曝

今年端午逢極凶「黑道日」！3類人要「躲午」　慎防不吉之氣

雨變小了「台鐵瑞穗到三民恢復通車」　降速30公里慢行

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

端午收假「台鐵再加開4班自強號」　北中2小內抵達

國道局部路段塞了「1處紫爆」　明天10大地雷路段出爐

4大2小「每月菜錢1萬2」　主婦爆心累！網細算驚呆：神人等級

嘉義人看過來！11／30前參加駕訓考上機車駕照　駕訓費全免

高雄福華再獲評5星飯店！烤鴨買1送1　晶英獲頒環保認證

12星座「風象星座大旺」！水瓶行程滿檔　獅子人緣熱絡

快訊／連日豪雨！台3線嘉義中埔段300K　土石流雙向封閉一小時搶通

端午連假濕答答！明起雨連下7天　「雨最大」時間曝

今年端午逢極凶「黑道日」！3類人要「躲午」　慎防不吉之氣

雨變小了「台鐵瑞穗到三民恢復通車」　降速30公里慢行

大讚台灣學生英語超好！蘇姿丰「加碼答題」：好好享受上學時光

張學友突「宣布取消演出」！　〈情書〉作曲人不捨發聲

快訊／抓到了！大里銀樓竊賊落網　搭小黃逃1.5小時梧棲被抓

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

《特戰》TH日落之城「教科書教學」全場嗨炸　13：1血虐100T晉級

獨／姊弟登八仙山遇樹倒繞路迷途　搜救人員大雨中搜尋4hrs尋獲

李玟逝世11個月「遺作即將公開」！　二姊曝背後涵義：7年前就準備

豪雨彈開炸！蘇花公路崇德隧道口再爆土石流　雙向一度受阻

快訊／北市路樹突倒塌！BMW開到一半被壓「3人受困」警消電鋸救援

正妹球迷「露奶晃3秒」　成人網站祭300萬搶人

生活熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

網炸了「蔡阿嘎出來說清楚」　網爆：把毒瘤摘了

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

台灣登山正妹「聖母峰前」16蹲　19秒片讓網友跪了

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

台中新增20處科技執法　7/1啟用

端午節逢「寡婦年」！民俗專家警告「別做1事」

快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　國家警報也響了

桃園將大停水！超過7萬戶受影響

一堆人「急收張學友門票」加2000收購！原因傻爆

更多熱門

相關新聞

學生妹午餐吃140元！回家被媽狂飆：吃那麼貴

學生妹午餐吃140元！回家被媽狂飆：吃那麼貴

物價不斷攀升，外食族一餐動輒破百元，否則很難吃飽。一名女網友就說，最近午餐和同學一起到外面吃咖哩飯，一份140元，沒想到媽媽得知後竟氣得大罵，說「吃那麼貴」，還說堂姊妹都不會吃超過50元，讓她很傻眼，好奇這樣真的很貴嗎？文章曝光後掀起討論。

吃了睡不著「5大失眠食物」！研究警告：糖尿病風險增

吃了睡不著「5大失眠食物」！研究警告：糖尿病風險增

政院拍板減徵關鍵原物料稅負　加碼延長至9月底

政院拍板減徵關鍵原物料稅負　加碼延長至9月底

癌症、慢性病「愛找5種人」！醫：沒症狀不代表沒事

癌症、慢性病「愛找5種人」！醫：沒症狀不代表沒事

他「對女友誘惑」冷感！不想愛愛4原因　泌尿醫一次解

他「對女友誘惑」冷感！不想愛愛4原因　泌尿醫一次解

關鍵字：

物價買菜家庭主婦壓力心理壓力

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

獨／張學友今晚演出取消！　主辦單位證實「曝光原因」

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

輝達台灣分公司新址曝光！　斥29億租10年「5分鐘到饒河夜市」

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面