「他單獨吃牛排」被拒沒空位　下秒見1狀況！店員大改口：有位子

▲原PO一人用餐，被店員技巧性婉拒入內。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「一個人吃牛排被拒絕！」一名男網友透露，獨自去牛排館用餐，明明有很多空位，店員卻說沒位子，後方2位客人一聽沒位子要走，店員卻稱「有位子」，讓原PO一臉錯愕又難堪。於是原PO詢問「不接待一位用餐？」店員改口7點才有位子，引發全場怒轟「報店名，我們去刷負評，那什麼意思啊，一個人不是人喔？」

一名男網友在Dcard表示，他時常一個人去吃各式各樣的美食，某次看到一家牛排店不錯，於是進去表明一位用餐，殊不知服務員一臉歉意，回應沒有位子了。

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原PO環顧四周，明明裡頭只有一桌客人，其他都是空位，好巧不巧後方來了2位客人，聽到沒位子後就要掉頭走人，此時，服務生立刻改口「兩位的有位子！」

一番話讓原PO站在原地傻爆眼，反問「餐廳不接待一位用餐嗎？」服務生則解釋，「7點後才有用餐的位子。」然而在他之後，又有兩組兩位的客人進來用餐，讓原PO認為這個理由相當牽強，「難道一個人就不能吃牛排嗎？」

底下網友氣憤回應，「哪一家啊？歧視我們這些喜歡單身的人」、「這種店就是想多賺一個人的錢，不去也罷」、「以後遇到這種狀況，你就說另一位晚點到」、「欺負單身人士！不能忍」、「一個人我都找下午時段去，晚餐感覺他們會困擾」、「有很多店都是這樣，想要預約還不給一個人，害我很想吃都沒吃到」、「報店名，我們去刷負評，那什麼意思啊，一個人不是人喔？」

一名苦主說道，「我也遇過，店家說客滿要等2個小時，我說好，結果店員臉色突然很驚訝 ，接著過15分鐘就讓我進去了」。

也有網友質疑真假性，「不講店名我都一律當作創作文，裡面一桌客人也不給坐，創！」原PO則給關鍵字，位在高雄大雅區，「已留負評！」