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7鄉鎮165處曬場！雲林花生「爽躺馬路日光浴」　療癒畫面曝

▲曝曬落花生時，農民需在曬場路段前後方40公尺內使用交通錐、連桿等警示措施，在夜晚要設置警示燈及爆閃燈等照明措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林共有7鄉鎮規劃出165處花生合法曬場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府因應每年六月落花生採收期，考量農民極需較大合法空地曝曬落花生，亦擔心無人看守會遭到破壞、竊盜或衍生交通事故責任歸屬等問題，目前共有7個鄉鎮公所協助規劃合法曬場，讓農民利用合法的路段及空地曝曬落花生，以此有效協助解決問題，並保障農民權益及用路人的安全。

雲林落花生第一期作種植面積約4176公頃，縣府於今年6月6日召集各公所、雲林縣警察局及相關農政單位，共同研商規劃合法曬場，有需求的農民可逕向當地公所詢問申請。

目前已規劃有麥寮鄉施厝村、三盛村、麥津村與崙後村共4村6處、崙背鄉大有村至水尾村共8村51處、大埤鄉聯美村產業道路(近聯美國小)1處、莿桐鄉埔尾村油車路樂活公園旁產業道路1處、東勢鄉月眉村、同安村與嘉隆村共3村5處，虎尾鎮頂溪里至惠來里共22里53處，土庫鎮新庄里至西平里共12里48處等165處曬場地點。
 
雲林縣政府農業處長魏勝德表示，建議公所仍依照常年已知使用曝曬面積大的廟地場域及人車較少、安全性比較高的路段，預先規劃為合法曬場，大力宣導讓農民安心使用，縣府後續將彙整各鄉鎮市公所規劃落花生合法曬場路段，提供給雲林縣警察局及所屬各分局列入護農專案巡邏路線，一同守護農民落花生。
 
另請農民朋友在使用相關路段曝曬落花生時，務必在曬場路段前後方40公尺內使用交通錐、連桿等警示措施，在夜晚要設置警示燈及爆閃燈等照明措施，以維護交通安全與警示提醒用路人，避免影響用路人或造成傷害等問題，以保障自身權益。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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