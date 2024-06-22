雲林民安10號演習！動員1252人演練　強化防災防衛

▲民安10號演習，總計出動人力1252人，透過實兵演練，強化地方政府戰時應變與各防救災單位救災作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

因應汛期及國際情勢，雲林縣政府舉行2024年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習，以戰時景況下之災害搶救為主軸，分為兵棋推演與實作演練，其中兵棋推演假虎尾農工活動中心舉行，並於高鐵雲林站進行現地觀摩，下午實兵演練則於虎尾鎮農機展場地辦理，戰時收容救濟站則設置於虎尾國小。

▲天然氣管線災害搶救演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

兵棋推演由縣長張麗善率動員會報蕭德恕處長、災防會報林文山局長、戰綜會報張誼德指揮官率縣府各局處，並邀請電力、電信、天然氣、自來水、高鐵、湖山水庫、台塑等公用事業單位、民間企業及非營利組織共同參與，演練總計出動人力1252人，各式應變相關車輛、巴士等機具約120部。

▲毒化災害事故搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



消防局林文山局長表示，演練戰災所占比重占70%，另外30％為天然災害，計有「颱風導致土石流黃色警戒，進行預防性撤離作業」、戰時「國家關鍵基礎設施防護救援」、戰時「大量傷患救援」、戰時「收容救濟站開設」、戰時「資訊安全防護」、戰時「民生必需品配給配售」及戰時「輻災化災搶救」等20項目。

另外此次演練召回備役及現役替代役男，分別在物資配售協助秩序維護、大量傷患救護、災害搶救及收容救濟站等協助，計135名役男參與，另外為宣導民眾平時做好防災準備，緊急避難包的準備與運用也是此次演習的重點。

▲大樓遭砲火襲擊應變。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，演習目的是幫助各單位熟悉應變流程檢討不足之處，而本年所設定的戰災的比重更是多於以往，相信對各單位應變會有更大的幫助，期望未來不會有災害發生，但全民絶對要有憂患意識及萬全的整備，更需要在平時即熟悉應變作為，並教育民眾在災害發生時如何逃生、避難。救災團隊要更落實災害防救的整備工作，並加強縣民防災知能，以保障縣民生命財產安全。

▲輻射災害事故搶救演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）