全國第3座「拋物線標準競速滑輪溜冰場」落腳虎尾　明年中完工

▲雲林縣滑輪溜冰場為國際標準場地，兼具專業比賽及民眾運動功能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2025年全國運動會將在雲林舉辦，縣府於虎尾鎮高鐵特定區之運動園區規劃新建「雲林縣滑輪溜冰場」，今（20）日舉行設計說明會；縣長張麗善指出，新建滑輪溜冰場為全國第三座拋物線標準競速滑輪溜冰場，可舉辦國際級比賽專業標準場地，且臨近高鐵交通便利，歡迎各項滑輪賽事來雲林舉辦。

縣長張麗善指出，此座滑輪溜冰場為競速、花式比賽標準場地，亦可做為專業選手訓練場地，同時也能做為初學者、年輕選手培育基地。另滑輪溜冰場旁還將規劃興建極限運動場，將整個區域打造一個運動健康及休憩生活場域。

▲全國第三座拋物線標準競速滑輪溜冰場落腳虎尾鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處長邱孝文指出，虎尾滑輪溜冰場為雲林縣第二座標準滑輪競賽溜冰場，也是明年全運會比賽場地，未來由縣立體育場管理，與虎尾國際田徑場、極限運動場相呼應，除了提供各項比賽使用外，平常會開放民眾使用，成為運動休憩地點，希望民眾能善用這個場地。

雲林縣滑輪溜冰場位於虎尾高鐵運動園區，室外型200公尺比賽場地，內圈融合了類似室內100公尺模擬賽道；外周圈結合公路型練習賽道，整個園區採綠建築設計，工程總經費8000萬元，預定明年中完工。