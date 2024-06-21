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游顥要求對中捷延伸南投表態　李孟諺：可行性、投資效益足就挺

▲交通部長李孟諺備詢處女秀，立委游顥要求兌現中捷延伸南投承諾。（圖／立委游顥辦公室提供）

▲交通部長李孟諺備詢處女秀，立委游顥要求兌現中捷延伸南投承諾。（圖／立委游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

立法院交通委員會13日邀請新任交通部部長李孟諺備詢，國民黨立委游顥質詢時指出，蔡英文總統任內承諾過中捷延伸南投，賴清德參選總統時在南投縣造勢也說中捷要到南投，連時任行政院長的陳建仁也提出中捷延伸到南投的規劃，他也在3個月前於交通委員會針對本案質詢與提出臨時提案，要求李孟諺明確表達中捷是否延伸進南投的立場與期程。

李孟諺表示，中捷延伸到南投是臺中市政府正在規劃，接著就是可行性評估，交通部承諾會協調市府加快腳步呈報、儘速協助審議，等整體規劃出爐後將評估投資的經營比，如果投資效益足夠，就會在國發會審議時表示支持。

游顥也指出，「TPASS（行政院通勤月票一卡通）」是不錯的交通政策，「但竹山被pass（略過）了。」因為月票的規劃，中彰投苗有納入苗栗，今年嘉義的部分也納入雲嘉嘉南生活圈，但竹山鎮、鹿谷鄉的生活圈，其實是鄰近雲林縣斗六，他要求在TPASS月票的購買上，交通部能協調讓南投與鄰近地區可更加接軌，提升交通便利性。

李孟諺正面承諾，會請南投跟雲林2縣府就費率提出方案，由交部協助審核，會儘速召開會議，並協助處理竹山鹿谷的南投交通權益。

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