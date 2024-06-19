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雲林205幸福巴士開通！暢遊草嶺、石壁觀光更輕鬆

▲「205石壁北天宮至雲嶺之丘」幸福巴士在6月18日正式通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「205石壁北天宮至雲嶺之丘」幸福巴士在6月18日正式通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣「205石壁北天宮至雲嶺之丘」幸福巴士在6月18日正式通車，205幸福巴士會與往來「701斗六-荷苞村-草嶺」幸福巴士連結，打通雲林最高點觀光交通任督兩脈，全國遊客可以更輕鬆的方式前往草嶺、石壁景點，體驗櫻花、竹森林療育基地等世界級觀光休憩。

副縣長謝淑亞表示，幸福巴士由縣府輔導雲林縣石璧文化發展協會成立市區汽車客運業營運，除可依個人需求提出預約申請搭乘本路線外，營運全路線皆有導覽講解服務。古坑鄉自然美景五元二角、雲嶺之丘、九芎神木、蓬萊瀑布、峭壁雄風都是熱門觀光景點，透過公共運輸開通，讓民眾更容易親近好山好水好風景。

▲「205石壁北天宮至雲嶺之丘」幸福巴士在6月18日正式通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「205」幸福巴士通車，解決了許多遊客不太敢開山路的問題與煩惱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嘉義區監理所所長黃萬益表示，「205」幸福巴士路線是雲嘉南地區第一條導入個人、非營利組織（NGO）成立的公共客運公司，落實在地服務的精神，服務在地的鄉親與長輩的就醫、採買與就學。古坑鄉長林慧如指出，發展觀光交通先行，「205」幸福巴士通車，解決了許多遊客不太敢開山路的問題與煩惱，對草嶺、石壁的觀光有很大助益。

雲林縣交通工務局局長汪令堯說明，「205」幸福巴士路線全線停靠9站，單趟里程共19.9公里，收費比照市區客運收費，每段票20元，全線兩段票。班次規劃每週三至週日營運並提供2固定班次，其中週三至週五9:30、10:40，週六及週日10:00、11:00自石壁北天宮發車，可無縫接軌「701」路線，讓旅客有充裕的時間轉乘。

▲「205石壁北天宮至雲嶺之丘」幸福巴士在6月18日正式通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「205」幸福巴士路線圖、時刻表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外除固定班次提供服務外，在每週三至週日13:00-17:00營運時間提供預約往返班次，平日2往返、假日3往返，民眾只要於發車前一日可電話向雲林縣石璧文化發展協會預約，預約人數達2人以上即可開行班次，實際營運班表及票價資訊可上縣府網站查詢或電洽雲林縣石璧文化發展協會(05-583-1468)洽詢。

▲「205石壁北天宮至雲嶺之丘」幸福巴士在6月18日正式通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「205」幸福巴士通車行駛動線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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