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菲律賓控中國海警「強行登船」搶走槍枝裝備　要求歸還償損

▲大陸海警小艇及氣墊船配合海上民兵船將一艘菲籍硬殼氣墊船夾住，並登船攔檢。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲中國海警強行登上菲方補給船，奪取數枝步槍與裝備。（圖／翻攝玉淵譚天）

文／中央社

菲律賓參謀總長布勞納19日要求中方歸還中國海警17日在南海仁愛暗沙一帶強行登上菲國海軍補給船時奪取的數枝步槍和裝備，並賠償相關損失。他並以「海盜」形容中方行徑。

美聯社報導，根據菲律賓官員說法，2艘菲國海軍充氣船17日前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警乘超過8艘汽艇一再衝撞及登船，目的為了阻止菲方海軍人員對暗沙上一個領土前哨運送糧食及槍砲等其他補給品。

經過一陣糾纏和數度碰撞後，中方占領了菲方船隻並用開山刀、刀和榔頭加以破壞。2名菲律賓安全官員昨天告訴美聯社，這些中國海警還奪走了8枝裝在箱子裡的M4步槍、導航設備和其他補給品，並造成數名菲國海軍人員受傷，其中1人失去右手拇指。

這2名官員因未獲授權來公開討論這起敏感衝突，而要求身分保密。

布勞納（Romeo Brawner）19日在菲律賓西部巴拉旺省（Palawan）為這位受傷軍人授勛，並在一場記者會上表示：「我方正在要求中國歸還我們的步槍和設備，我們也正在要求他們賠償他們造成的損失。」

布勞納還說：「他們違法登上我們的船隻、奪走我們的裝備。這種行為使得他們如今像海盜。」

布勞納並表示，這些中國海警拿著長刀和開山刀嘗試擊倒手無寸鐵的菲律賓人，菲方人員只能赤手擋開這些攻擊及推開對方，「我們的目的也是為了避免戰爭」。

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