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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「十億人說要打你多可怕！」　連勝文：五月起陸對台敵意更重了

▲▼國民黨立委羅廷瑋、青年發展基金會董事長連勝文等人出席台灣ACG產業政策合作交流促進會成立大會 網紅丁特。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席連勝文率團出席6月15日在中國大陸廈門舉行的海峽論壇。連勝文今（19日）於國民黨中常會時報告指出，此行主要目的除了跟中國維持溝通管道，更要跟大陸朋友傳達台灣朋友的聲音，因為不只是台灣媒體呈現的中國新聞很負面，對岸反之亦然，「從五月開始中國的敵意又急遽上升，十億人說要打你是多可怕的事情？」並提到，小時學校牆上寫著，「要做活活潑潑的好學生，做堂堂正正中國人」，但「堂堂正正我不敢自誇，活活潑潑我一定有做到」。

連勝文指出，目前這種破碎化的、短影音時代，很多時候新聞都會以偏概全，因此兩岸敵意螺旋更嚴重，但其實台灣大多數民眾都希望跟中國人好好相處，好來好去，兩邊好好過日子，但為何台灣多數人命運要被少數人綁架？這是基本問題，為什麼多數且善良的沉默台灣人，要被偏激的少數人帶著走向戰爭煉獄？為了避免台灣少數民意跟大陸多數民意對撞，必須要透過這種很多大陸媒體聚焦的場合，傳達台灣人渴望和平的想法。

不過，連勝文感嘆，即便是在海峽論壇上這種相對友善的活動，跟去年經貿論壇比起來，很多中國人民的留言還是不友善，只能說從五月開始中國的敵意又急遽上升，「十億人說要打你是多可怕的事情？我們要確保要用和平的方式處理問題，透過理性務實的態度了解彼此立場。」

連勝文說，按照憲法，中華民國就是代表中國，「我家第七代、我的曾祖父，在1914年就向當時的中華民國政府申請恢復中國國籍，我的祖父，也是在1937年向中華民國政府申請回中國國籍，我父親曾在中華民國擔任公職，我更是從小在台灣長大」，小學牆壁上都寫著要做堂堂正正的中國人、活活潑潑的好學生，堂堂正正不敢自誇，但活活潑潑一定有做到，兩岸畢竟都是中華民族的一分子，當然不能互相殘殺，要記取過去的教訓，絕不能讓兩岸陷入戰爭悲劇

連勝文強調，兩岸和平的契機靠很多前輩得來，包括黨主席朱立倫、馬前總統跟過去幾任的前主席、副主席，希望在雙贏的路上前進，為所愛的人跟土地奮鬥。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉則說，此趟目的要促進兩岸青年交流，兩岸無論如何交流不能終止，兩岸的希望在青年，盼聚焦文化、體育、科技創新。並反映台灣主流民意，以陸劇受到台灣年輕人為例，強調兩岸喜愛超越政治分歧；國民黨願意在「九二共識、反對台獨」下大陸展開對等交流。
 

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