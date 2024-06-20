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菲副總統「杜特蒂長女」退出小馬可仕內閣　雙方聯盟破裂

▲▼菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）

▲菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）宣布辭去內閣職務。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）19日辭去兼任教育部長和反叛亂工作小組副主席職務，這是她與總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）聯盟破裂的最新跡象。

路透社報導，總統通訊辦公室主管加拉菲（Cheloy Garafil）在聲明中說，小馬可仕已接受前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉的辭呈，並感謝她的服務，還說薩拉未提供辭職原因。

而在另一場記者會上，薩拉說，她的「辭職不是因為能力不足，而是因為真正關心教師和年輕人」。

馬可仕和杜特蒂家族在2022年聯手，薩拉擔任小馬可仕的副總統競選夥伴，使小馬可仕能夠利用杜特蒂家族龐大的支持基礎，讓不光彩的馬可仕王朝捲土重來。

在菲律賓，總統和副總統是分別民選產生。

外界固然一向預期這個聯盟會瓦解，但分析家對菲國前總統杜特蒂1月指控小馬可仕吸毒後，雙方聯盟這麼快就破裂感到意外。杜特蒂的兒子、現任納卯（Davao）市長當時也呼籲小馬可仕辭職。

菲律賓大學（University of Philippines）政治學教授恩西納斯-弗朗哥（Jean Encinas-Franco）在談到副總統辭去內閣職務的決定時說：「這是我們一直在等待的破裂。」

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