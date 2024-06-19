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大陸 大陸焦點 特派現場

菲控陸海警沒收武器　陸外交部：沒有對菲方的人員直接採取措施

▲▼ 中國大陸外交部新發言人林劍 （2024.3.18新亮相） 。（圖／翻攝 北京日報）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝 北京日報）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓軍方17日派出1艘運補船及2艘氣墊艇，欲向在仁愛礁「坐灘」的船隻運補，遭到大陸海警船及海上民兵船圍堵，雙方發生衝突。菲律賓消息人士透露，過程中，菲軍7名士兵受傷，槍枝也遭到大陸海警沒收，引起外界熱議。對此，大陸外交部發言人林劍強調，「中國海警現場採取的執法措施是專業、克制的，旨在攔阻菲方的船隻非法運補，沒有對菲方的人員直接採取措施。」

▲大陸海警小艇及氣墊船配合海上民兵船將一艘菲籍硬殼氣墊船夾住，並登船攔檢。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲大陸海警配合海上民兵船將一艘菲籍硬殼氣墊船夾住，趁勢登船攔檢。（圖／翻攝玉淵譚天，下同）

大陸官媒《玉淵譚天》在衝突發生後也釋出現場照片，照片中顯示，一艘菲國硬殼氣墊艇被一艘大陸海警船及兩艘氣墊艇夾住，動彈不得，一旁還有大陸海上民兵船貼住菲國氣墊艇，此時，大陸海警趁勢登上菲國氣墊艇進行攔查。

事發後，菲國媒體轉述一名消息人士說法稱，菲律賓士兵與中方人員互毆時受傷，中方還從菲律賓士兵手中奪走8支高威力槍械，並刺破他們的硬殼氣墊船（RHIB）；另一名消息人士則透露，「大陸海警劫持4艘菲律賓硬殼氣墊船，在談判後已釋回船隻。」

▲大陸海警小艇及氣墊船配合海上民兵船將一艘菲籍硬殼氣墊船夾住，並登船攔檢。（圖／翻攝玉淵譚天）

對此，林劍表示，菲律賓不顧中方勸阻，執意侵闖中國南沙群島仁愛礁，是造成這次事態的直接原因，「中國海警現場採取的執法措施是專業、克制的，旨在攔阻菲方的船隻非法運補，沒有對菲方的人員直接採取措施。」

林劍強調，菲方一再聲稱，運補的是生活物資，但實際上一直在偷運建築材料，甚至武器彈藥，企圖長期侵佔仁愛礁，「中方敦促菲方立即停止侵權挑釁的行徑，中方將繼續依法堅決維護自身的主權權益。」

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