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大陸 大陸焦點 特派現場

陸村民撿回「色彩豔麗」異鳥　竟是野生鳥類尾羽最長的白冠長尾雉

▲湖北民眾在村內發現一隻列為瀕危保護動物的白冠長尾雉。（圖／翻攝極目新聞）

▲湖北民眾在村內發現一隻列為瀕危保護動物的白冠長尾雉。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北應城一名村民在村內撿回一隻顏色艷麗的鳥，異常漂亮，因此懷疑是保育類動物，連忙通知相關單位前來勘驗。應城市自然資源和規劃局工作人員趕赴現場後發現，這隻雙眼炯炯有神、外型亮麗、拖著長長尾羽的鳥類竟是大陸國家一級保護動物「白冠長尾雉」，遂將其送往國有林場放生。

公開資訊顯示，白冠長尾雉俗稱翟雞、長尾雞、山雉、地雞，翅上覆羽為白色，胸部的兩肋有著明顯粗大白斑，雄性頭頂、頜部、頸及頸後呈白色；面部具一帶狀黑色區域，延伸到腦後形成環繞頭部的黑色環帶；雌鳥頭頂及後頸大部暗栗褐色，各羽中央黑色。額、眉、頭側、頦、喉，以及圍繞頸部的一圈淡棕黃色。

白冠長尾雉分佈於大陸中部及東部，棲息地位於中低海拔闊葉林、針闊葉混交林，以及灌叢和箭竹混雜的林緣陡峭斜坡上，性機警、怕人，以植物的幼根、竹筍和昆蟲等為食。

白冠長尾雉被認為是大陸尾羽最長的野生鳥類，雄鳥尾羽中最長的兩根，常被選為京劇中，武將演員頭盔上的裝飾。目前，白冠長尾雉已在河北、江蘇等多地絕滅，被列入《中國瀕危動物紅皮書·鳥類》——瀕危（EN）、中國《國家重點保護野生動物名錄》一級保護動物及《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》（IUCN）內。

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