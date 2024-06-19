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618購物節女裝「退貨率飆至80%」！　陸網拍賣家嘆：虧270萬元

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲大陸主要的電商平台，天貓、拼多多、淘寶、京東。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

「618購物節」為電商平台一年一度祭出大量優惠，並提升銷售量的最佳時機之一。大陸電商平台的女裝在今年的618購物節，退貨率竟「飆升至驚人的80%」，導致許多賣家從利潤豐厚的預期中，迅速跌入虧損的深淵。

據《和訊新聞》報導，一名女裝賣家在今年618檔期，雖達到了約1000萬元的營業額（人民幣，下同，約台幣4514萬元），但退貨和退款金額卻高達350萬元（約台幣1579萬元）和380萬元（約台幣1715萬元），最終預計虧損近60萬元（約台幣270萬元）。

▲買家退貨的包裹。（圖／翻攝自微博）

▲買家退貨的包裹。（圖／翻攝自微博）

資深賣家林鵬表示，自己是一名從業10年的老電商人，「今年以來，退貨率翻倍幾乎成了行業的通病，退貨率節節攀升，已經到了『基本沒法營利』的50%生死線，我已經把姿態放低到塵埃裡，生怕買家在平台上申請『僅退款（無須退回商品，平台直接審核退款，不用通過賣家的同意）』。」

林鵬說道，「現在都沒空考慮退貨率了，只要買家想退貨，我們賣家都要小心詢問理由，生怕買家在賣場留下負評，若買家申請『僅退款』，我們不但賺不到錢還要賠錢。」

販賣醫療相關儀器的賣家陳力瑾表示，先前曾有一名買家想退貨「已購買半年的血糖儀」，「我沒答應讓買家退貨，但過沒多久發現，平台已經強制退款了，因為買家申請了『僅退款』。」

▲網購已然成為大眾購物的主要形式之一。（圖／CFP）

▲網購已然成為大眾購物的主要形式之一。（圖／CFP）

多名大陸電商平台的賣家指出，因平台上競爭越來越激烈，各家只能壓低價格，伴隨「品質不好、貨不對版」等問題出現，各種因素環環相扣，導致行業間某種惡性循環。

對此也有不少買家提出看法，「品管不到位、虛假宣傳、總想以次賣高，不從自身找原因，賣慘給誰看呢？老百姓的錢也不是大風吹來的，支持『僅退款』維護消費者購買的合法權益」、「直播間展示與實際商品差距巨大，感覺受騙了才退貨」、「是品質不值這個價才退貨，賣家這是把別人當傻子嗎」。

▲▼618女裝退貨率飆至80℅。（圖／翻攝自微博）

▲▼不少買家提出退貨原因。（圖／翻攝自微博）

▲▼618女裝退貨率飆至80℅。（圖／翻攝自微博）

也有人指出，「僅退款這個操作也不好，退貨退款對雙方才有保障」、「光是退款不是重點，重點是白嫖（拿免費）的買家」、「僅退款也不合理，還是應該把控更好的售後服務，假如商品品質沒問題，但買家惡意退款，就需要保護賣家！對無良賣家嚴厲打擊，鼓勵良心賣家，才是好的循環 」。

報導指出，618購物節後的退貨潮，雖然為電商產業帶來了巨大挑戰，但也為產業的轉型升級提供了重要契機。電商產業的競爭將更加激烈，誰能更能理解消費者，提供精準、高品質的產品和服務，誰就能在退貨率的挑戰中脫穎而出。

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