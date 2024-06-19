單峰駱駝逛大街引驚呼　台南頑皮世界動物防逃演練逼真

▲台南頑皮世界野生動物園19日舉行「動物防逃演練」，模擬地震後引發火災，並造成中型動物驚嚇脫逃後可能造成的混亂狀況，專業的演習操作贏得了現場遊客們的熱烈掌聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南頑皮世界野生動物園19日舉行「動物防逃演練」，模擬地震後引發火災，並造成中型動物驚嚇脫逃後可能造成的混亂狀況，這場演練，園方特意不進行遊客清場，並安排真實動物「單峰駱駝」加入，希望所有演習人員能更鎮定地處理動物及遊客的各種突發情況。

廣播傳來大地震發生消息，正在動物園內遊園的遊客驚魂未定，忽然發現眼前有個巨大身影晃過，仔細一看，是一隻駱駝在動物園裡逛大街。忽然間，四周出現了一群保育員，他們拉起高聳帆布，一步一步向走向駱駝，由緊跟在後手持吹箭的獸醫師進行吹箭麻醉，陣容浩大，讓遊客驚呼連連。

演習一開始，園區第一線工作人員冷靜引導並指引遊客安全，發現火災後迅速地拉起封鎖線、並熟練地操作滅火器撲滅火苗。重頭戲則是保育員發現有動物脫逃，趕緊回報現場指揮官、迅速完成整備後抵達現場。在動物部最高主管擔任指揮官的率領下，保育員拉起大片帆布一步步限縮駱駝行動範圍。整個過程中，保育員始終密切注意著動物與遊客的安全，並成功將駱駝引導到無人的空曠處，最終由獸醫師吹箭發射麻醉制服駱駝後，將駱駝安全送回展區結束演練，專業的操作贏得了現場遊客們的熱烈掌聲。

頑皮世界表示，為提供遊客安全的遊憩環境，每年都會舉辦各項演練，鑒於地震頻繁，這次特別將「動物防逃演練」結合「地震演練」與「火災演練」共同舉行。演練項目包含「園內通報機制」、「動物圍捕」、「動物吹箭麻醉」、「動物搬運」、「緊急事件遊客疏散」、「滅火器操作」等，包含保育員、獸醫師、護理師及第一線服務人員都共同參與，展現園區專業的分工與團隊合作。頑皮世界強調，除了每日檢查設施設備的完善度，訓練員工對於緊急事件發生時的反應能力，才能讓防災與防逃機制真正落實。