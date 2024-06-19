台南鳥會搶救2級保育類小燕鷗　連續13天治療照顧將野放

▲台南市野鳥學會歷經13天的治療照顧，小燕鷗終於康復，20日將幫牠上腳標，並進行野放。（圖／台南鳥會提供）

記者林東良／台南報導

台南黑琵學會6月8日送來1隻癱在灘地上喘氣的2級保育類小燕鷗，台南市野鳥學會檢傷後發現小燕鷗胸部有脂肪消耗留下的痕跡、無法正常站立、開口喘氣，從此開啟氧氣，並展開高頻度監測與照護措施，幸好歷經13天的治療照顧，小燕鷗終於康復，20日將幫牠上腳標，並進行野放。

台南市野鳥學會說，6月8當天小燕鷗的狀況眼睛半閉，排便不順利，需要人工協助。9日的狀況更差了，眼睛只睜了1/3，但是排便量變多了。10日的狀況看似變好了，眼睛圓滾滾，但還是無法站立，非常擔心以為是迴光反照。11總算脫離險境，可以離開氧氣機了，也開始嘗試站立，雖然撐了3秒就窩回去。

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6月12日小燕鷗將灌進去的食物吐出來，趕緊塞回吸氧氣，並繼續幫牠運動幫助排便。13日牠可以從桌上滑翔到40公分外的地上，並揮動翅膀嘗試鍛鍊自己。因此幫牠換到大一點的空間。14日發現牠會自己去洗澡，整理自己，雖然看起來狀況變好，但是照護員還是不敢掉以輕心。希望這隻小燕鷗後續可以慢慢且持續的復原，將肌耐力練回來以後趕快回到野外啊。台南市野鳥學會說，預計6月20日會由台大來幫牠上腳標，可能當天下午或隔天早上將把小燕鷗野放。

據了解，小燕鷗在台灣為2級保育類。據台東縣南島社區大學發展協會環境生態專員張至善指出，小燕鷗在台灣出現的狀態為夏候鳥、部份留鳥，亦名列為珍貴稀有保育類之鳥類，小巧的體型為它的一大特徵，身長約28cm、翼展僅53cm，羽色上的特徵：夏羽時嘴呈黃色，先端黑色，腳橙黃色，身體為灰白色，背部灰色，頭頂、後頸及過眼線黑色，使得額前形成一塊三角形白斑，成為與眾不同的識別特徵，飛行時初級飛羽外側呈灰黑色，翼下白色，尾上覆羽至尾羽白色；冬羽時，大致似夏羽，但嘴為黑色，腳呈黑褐色，且頭部的黑色部份範圍變窄。



小燕鷗以魚類為主食，所以其棲息環境至少需要一片能供養魚類的清澈水域；此外它們還需要一塊能供它們休憩或繁殖的土地，在這樣的條件下，舉凡沼澤、河口、海岸、小島等地方都是適合它們居留的地方。