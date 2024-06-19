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釣客滯陸3個月回不了家！陳玉珍曝陸方癥結點　跟「0214」有關

▲▼ 金門胡姓釣客滯陸已3個月，家屬將赴陸探視。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門胡姓釣客滯陸已3個月，家屬將赴陸探視。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門25歲胡姓士官與45歲吳姓男子今年3月17日出海釣魚迷航，被陸方海警尋獲，吳男於6天後順利返家，胡男雖已主動申請退伍，至今卻仍被迫留在大陸。金門立委陳玉珍今(19)日透露，此案癥結點主要仍卡在0214漁船翻覆一事，未獲妥善處理與回應，致使胡男仍回不了家。

胡男於5月8日申請退伍獲准，但陸方仍以需繼續調查為由，歸期未明，立委陳玉珍原打算於6月15日舉行的「海峽論壇」，藉機與陸方協調放回胡男事宜，結果依舊卡關。

陳玉珍解釋，由於此案的癥結點主要仍卡在「0214事件」，當時1輛陸籍快艇因駛入限制水域捕魚，被海巡署發現追緝，快艇拒檢逃逸過程中造成2名陸漁民死亡，而陸方至今仍認為未獲得妥善的處理與回應，導致胡姓釣客仍遭滯留，不過陸方已同意其家屬前往探視，近日內辦妥申請手續就會帶家屬赴陸探視。

▲▼ 金門胡姓釣客滯陸已3個月，家屬將赴陸探視。（圖／記者林名揚翻攝）

▲立委陳玉珍表示，全案癥結點卡在0214漁船翻覆2死事件，未獲得妥善解決。

胡姓釣客母親表示，事發迄今已經3多月了，兒子也已經從海警船移交到岸上去了，仍看不到兒子回家的希望，也看不到台灣政府在此事件上有什麼幫助；如果是因為大陸漁船翻覆造成2死的事件未獲解決的原因，也希望政府拿出善意趕快與陸方協商，讓事件早日和平落幕，孩子也才能早日回家團圓。

胡母也呼籲總統賴清德要有同理心，如果是自己的小孩被滯留在大陸會不會擔心、著急？事發之後也寫信向總統府陳情，希望政府能伸出援手幫忙讓孩子早日回來，雖然有回覆會讓陸委會、海基會等單位幫忙溝通處理，但時至今日都還沒有接到半點消息，一等再等，不知道要等多久，不但已罹患癌症的丈夫掛念兒子無法安心接受治療，孫女也日思夜盼、搞不懂爸爸只是出海釣個魚為什麼3個多月了都沒辦法回家？衷心懇求政府能好好處理好漁船事件與兩岸關係，讓陸方早日放孩子回家。

胡母嘆稱，先前不敢去探視兒子是因為看了也帶不回來，怕心情更受影響，但真的拖太久了，孩子也一直吵著要看爸爸，所以才決定過去探視。目前已委請立委陳玉珍幫忙申請赴大陸探視的相關手續，通過後近日就會與胡爸、媳婦及小孫女一同過去探視兒子，也順便帶點換洗衣物、用品給他備用，暫解思親之情。

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