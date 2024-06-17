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積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

▲台南投資會報解列已完成投資4案總計28億元投資、創造347個就業機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南投資會報解列已完成投資4案總計28億元投資、創造347個就業機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲17日親自主持召開2024年第4場投資會報，透過跨局處協調，協助業者解決各項投資設廠問題及排除投資障礙，統計目前列管2億元以上重大投資案82案，投資額達2448億元，且自黃偉哲市長上任以來，已有101案完成投資、投資額約1475億元，招商成果豐碩。

▲台南投資會報解列已完成投資4案總計28億元投資、創造347個就業機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，市府團隊招商成效有目共睹，面對半導體產業、AI科技，最重要的綠電、再生水、土地及人才等，台南都準備好了！台南在400年前進入大航海時代，400年後的今天，台灣以智慧科技島成為世界的中心，台南更是中心的核心，科技生態系完備，歡迎世界、國內優秀Al領頭羊企業進駐台南，㩦手引航科技的新未來。

▲台南投資會報解列已完成投資4案總計28億元投資、創造347個就業機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局林榮川局長指出，本次投資會報新增5案，分別是綜合渡假城、產業園區開發、精密機械、生技、金屬製品等投資案，合計將帶來45億元投資、超過800個就業機會，另解列已完成投資4案總計28億元投資、創造347個就業機會，如完成工廠登記並通過觀光工廠評鑑，由本土美妝業者雅聞集團打造的雅聞湖濱療癒森林；從事蛋雞飼養、蛋品洗選與蛋品銷售的瑞牧食品；精密半導體設備、光電設備零件製造商大舜鈑金；精密機械板金製造廠傑群國際，各類型投資紛紛湧進台南，落實投資營運，不僅為本市挹注新經濟量能，也為市民帶來更多的就業機會。歡迎國內外優質企業到台南投資。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

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