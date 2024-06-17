幫兒下注爽贏195萬！他「讓錢錢翻2倍」後私吞200萬　妻痛罵：小偷

▲國外一名爸爸幫孩子買彩券中獎後，卻因為要分給孩子多少錢而與妻子意見不合。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

國外一名爸爸透露，自己私吞了兒子的6萬美元（約新台幣195萬元）彩券獎金，卻在6年後僅返還部分金額給兒子，而在網上引發激烈討論。

據《鏡報》報導，6年前，這名爸爸在加油站買菸時，順便為家裡的每一個人都買了一張彩券，不料兒子山姆（Sam）居然中了二等獎，贏得獎金6萬美元。不過，按照法律規定，未成年人不能兌換獎金，因此這名爸爸便代替兒子領獎，並告訴孩子們自己打算將獎金用於孩子們的大學教育和家庭開銷。

為了慶祝兒子中獎，爸爸花了約1000美元（約新台幣3.2萬元）為兒子買了一個遊戲機和一些遊戲，然後又花費5000美元（約新台幣16萬元）帶全家去妻子想了很久的迪士尼度假，去年還在山姆長大後，花了4000美元（約新台幣13萬元）買車給兒子，還為兒子付了手續費、保險費和汽車維修費。

▲妻子認為丈夫吞掉孩子部分獎金的行為形同偷竊。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

這些支出在這個幸運的家庭內部沒有引起太大爭議，而這名爸爸在獎金匯入銀行帳戶的那一天開始，就將獎金用於投資，使得這筆意外之財增值到了10萬美元（約新台幣323萬元）。

如今，贏得獎金的山姆即將進入大學，於是爸爸決定將獎金中的3萬美元（約新台幣97萬元）交給兒子，卻引起妻子不滿，認為山姆應該獲得獎金中的5萬美元（約新台幣162萬元）。不過，這名爸爸卻不同意妻子的說法，認為剩餘的錢應該屬於自己，因為這幾年來一直都是是他在投資並管理這筆資金。

爸爸解釋，他還想繼續使用這些錢來投資，「我從一開始就向兒子承諾了會給他3萬美元，我現在也將這3萬美元交給了他，那剩餘的錢當然就是我的啊！如果孩子們需要錢，我會給他們，但如果他們不需要，那我就會拿這些錢退休，但妻子卻認為如果山姆一開始沒有中獎，我就不會有錢投資，因此我拿走這些錢與偷了山姆的錢無異。」

由於夫妻2人無法對金錢的分配達成共識，於是這名爸爸便上網尋求網友們的意見。對此，網友們也出現了不同的聲音。有人認為他的做法相當公平，兒子得到了最初的獎金，全家也享受了遊戲機和旅遊，因此負責管理和投資的父親獲得投資獲利的錢是合理的。不過也有網友認為，爸爸未經兒子同意就隨意支配獎金並不公平。