表揚57位金質徽章獎志工　黃偉哲感謝志工讓台南更有人情味

▲台南市長黃偉哲親自表揚榮獲衛生福利部2023年度志願服務金質徽章獎57位志工，感謝無私的奉獻付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府17日辦理2024年度第1次社會福利類志願服務小隊聯繫會報，台南市長黃偉哲親自主持，會中特別表揚榮獲衛生福利部2023年度志願服務金質徽章獎57位志工，感謝無私的奉獻付出。





黃偉哲表示，台南市是志工的城市，社福志工人數占全市人口比例為六都最高，感謝有志工的陪伴，幫助市政及社會工作的推展。在登革熱防疫、台灣燈會等活動，也都可以看到志工穿梭在現場的身影，正因有這群無私的志工，這座城市更顯得有溫度與人情味。



黃偉哲除了恭喜57位榮獲金質徽章獎的績優志工，也對所有平日默默付出奉獻的志工夥伴表達最深的敬意，同時歡迎更多人加入志工行列，展現「志在台南，幸福城市」的美好，共創大台南幸福城市。





社會局說明，目前台南市有2145個志工團隊，共有10萬3727名志工，其中65歲以上的志工有30140人，佔29.1%。17日表揚57位志工，來自社團法人台南市家庭關懷協會的81歲黃暉洋志工，是這次出席者當中男性受獎者最年長者，黃先生於2005年因太太的牽線加入協會志工，迄今已有18年的服務資歷，18年來風雨無阻，每天早上8時半就到協會協助包便當的服務，不間斷且細心地確保每一份便當的品質和數量，讓需要幫助的長者們都能夠準時收到熱騰騰的飯菜。黃先生則表示，可不要小看了這份工作，因為這不僅是體力上的付出，更是精神上的責任。





78歲的陳翁美玉志工是鹽水區橋南社區發展協會的據點志工，同時也是這次出席者當中女性受獎者最年長者，陳翁女士和藹可親，在據點內服務時認真盡責，與其他志工相處和睦，對待高關懷的長輩更是不時的噓寒問暖。尤其在登革熱期間，陳翁女士每星期一定會去巡視積水容器、丟棄不必要的容器、刷洗留下的容器等，以避免蟲卵殘留，獲得大家對她一致的稱讚，是一位難得的長者志工。





社會局指出，依衛生福利志願服務獎勵辦法規定，衛生福利志願服務獎勵分為金質徽章獎、銀質徽章獎及銅質徽章獎等3種，金質徽章獎的服務時數需滿2500小時、銀質徽章獎的服務時數需滿2000小時及銅質徽章獎的服務時數需滿1500小時，能獲此殊榮實屬不易。