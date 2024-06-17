台南七股海鮮節7／6開跑　黃偉哲邀大家嚐海鮮開心遊覽濱海美景

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日何處去？台南市長黄偉哲說，來台南七股就對了！「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，期間推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》、《七股七寶宴》及《社區農漁特產展售》等多項精采活動，市長黄偉哲17日親自介紹活動內容，邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。





黃偉哲表示，炎炎夏日就要來台南七股，七股海鮮節每年都精彩，場次每年也有增加，不僅好玩，還能吃到美味的海鮮，非常適合親子旅遊，製造夏日回憶，敬請大家把握報名時間，不要錯過了。





活動開場由七股區大文國小帶來精采的烏克麗麗表演，現場並擺設由總舖師陳振東帶來的七寶宴豐盛佳餚，雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌、內政部國家公園署台江國家公園管理處六孔管理站代理主任陳少穎、市議員方一峰、Ingay Tali 穎艾達利、蔡秋蘭、沈震東皆到場支持。





七股海鮮節觀光赤嘴園活動邁入第18年，其中最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，將於7月6日至7日、7月20日至21日舉辦，共計4場次，今年首次採收費辦理，每人50元報名費，每天限量3500人下水體驗。另外，每年獲得好口碑的「揪團遊七GO」五大主題一日遊，活動限定優惠價每人850元(原價1300元) ，以上二項活動將同時於6月19日(星期三)上午9時開放網路報名，想體驗挖文蛤、深度遊七股的民眾一定不要錯過。





觀旅局說明，今年觀光赤嘴園挖文蛤體驗首次採收費報名，活動與ibon廠商合作，民眾線上報名後至7-11付款取票後，於預約日期至六孔碼頭活動現場出示票券報到即可下水體驗，體驗時間預計為下午3時30分至5時30分，依現場潮汐情況開放。活動4天現場還有佳里商圈店家及在地業者擺設的社區農漁特產約20攤，邀請遊客順道品嚐海鮮及購買伴手禮。



七股區公所區長李佳隆表示，為行銷產地直送在地尚青的七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，與總舖師陳振東合作推出「七股七寶宴」，將於8月24日於七股鹽山席開120桌，7月30日上午9點開放網路預約訂桌(每人限訂1桌)，超值回饋價每桌只要5,500元，老饕們記得先筆記。





台南市政府提醒，活動適逢暑假，天氣炎熱，呼籲參與民眾注意防曬及補充水份避免中暑，如有身體不適，請勿下水，並請跟現場救護站諮詢。更多台南夏季活動請至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)、「2024台南七股海鮮節」活動網站(https://seafood.mw.com.tw/)或台南400(https://www.tainan-400.tw/)查詢。





《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》報名網址https://tour.ibon.com.tw/event/e2406000004zjdq

《揪團遊七GO》報名網址

https://www.beclass.com/rid=284d8da665bfac36343f