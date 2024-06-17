　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南七股海鮮節7／6開跑　黃偉哲邀大家嚐海鮮開心遊覽濱海美景

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日何處去？台南市長黄偉哲說，來台南七股就對了！「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，期間推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》、《七股七寶宴》及《社區農漁特產展售》等多項精采活動，市長黄偉哲17日親自介紹活動內容，邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，炎炎夏日就要來台南七股，七股海鮮節每年都精彩，場次每年也有增加，不僅好玩，還能吃到美味的海鮮，非常適合親子旅遊，製造夏日回憶，敬請大家把握報名時間，不要錯過了。

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動開場由七股區大文國小帶來精采的烏克麗麗表演，現場並擺設由總舖師陳振東帶來的七寶宴豐盛佳餚，雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌、內政部國家公園署台江國家公園管理處六孔管理站代理主任陳少穎、市議員方一峰、Ingay Tali 穎艾達利、蔡秋蘭、沈震東皆到場支持。

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

七股海鮮節觀光赤嘴園活動邁入第18年，其中最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，將於7月6日至7日、7月20日至21日舉辦，共計4場次，今年首次採收費辦理，每人50元報名費，每天限量3500人下水體驗。另外，每年獲得好口碑的「揪團遊七GO」五大主題一日遊，活動限定優惠價每人850元(原價1300元) ，以上二項活動將同時於6月19日(星期三)上午9時開放網路報名，想體驗挖文蛤、深度遊七股的民眾一定不要錯過。

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局說明，今年觀光赤嘴園挖文蛤體驗首次採收費報名，活動與ibon廠商合作，民眾線上報名後至7-11付款取票後，於預約日期至六孔碼頭活動現場出示票券報到即可下水體驗，體驗時間預計為下午3時30分至5時30分，依現場潮汐情況開放。活動4天現場還有佳里商圈店家及在地業者擺設的社區農漁特產約20攤，邀請遊客順道品嚐海鮮及購買伴手禮。

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）
七股區公所區長李佳隆表示，為行銷產地直送在地尚青的七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，與總舖師陳振東合作推出「七股七寶宴」，將於8月24日於七股鹽山席開120桌，7月30日上午9點開放網路預約訂桌(每人限訂1桌)，超值回饋價每桌只要5,500元，老饕們記得先筆記。

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府提醒，活動適逢暑假，天氣炎熱，呼籲參與民眾注意防曬及補充水份避免中暑，如有身體不適，請勿下水，並請跟現場救護站諮詢。更多台南夏季活動請至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)、「2024台南七股海鮮節」活動網站(https://seafood.mw.com.tw/)或台南400(https://www.tainan-400.tw/)查詢。

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》報名網址https://tour.ibon.com.tw/event/e2406000004zjdq
《揪團遊七GO》報名網址
https://www.beclass.com/rid=284d8da665bfac36343f

▲「2024台南七股海鮮節」系列活動將於7月6日至8月24日登場，市長黄偉哲邀請全國民眾來台南欣賞美麗的濱海風景，品嚐美味海鮮，開心放暑假。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝
快訊／新北國王G4痛失兩大將　曼尼高也缺陣
「他點名1縣市」0存在感　全場逆噴！農民總存款破200億
陸軍一兵遭狠砍9刀亡！　7人到案「僅1人動手」
神隱3個月！洪棠突宣布「龍鳳胎滿月了」
獨／唐治平母沒牌位躺冰櫃14天　「最後認領期限」公告曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

守護台東環境　環保局24小時受理公害污染陳情

表揚57位金質徽章獎志工　黃偉哲感謝志工讓台南更有人情味

張善政視察微軟雲端資料中心建置進度　期加速桃園智慧建設

台南七股海鮮節7／6開跑　黃偉哲邀大家嚐海鮮開心遊覽濱海美景

遊客駕車遊台東突熄火　大武警熱心協助排除

桃園體育局力挺　2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

守護台東環境　環保局24小時受理公害污染陳情

表揚57位金質徽章獎志工　黃偉哲感謝志工讓台南更有人情味

張善政視察微軟雲端資料中心建置進度　期加速桃園智慧建設

台南七股海鮮節7／6開跑　黃偉哲邀大家嚐海鮮開心遊覽濱海美景

遊客駕車遊台東突熄火　大武警熱心協助排除

桃園體育局力挺　2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打

巴拿馬運河通行量7月底增為34艘　不影響散裝船下半年更好趨勢

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

吃烤肉摸走20多瓶飲料！網見手法傻眼：這是來進貨的

高雄必比登熄燈後改名重新出發　招牌元蹄、滑蛋蝦仁又吃得到

國際投票指標機構Glass Lewis報告公布　支持網銀國際四名董事人選

宋仲基一家再度被拍！首爾散步「幸福同框照」曝光　兒子短腿萌翻

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台灣門號今起可綁定大陸手機銀行　突破性利多「泉州先行試點」

傻眼「貓克風」爆紅　獸醫分享「貓貓捲做法」其實是除蟲

環球晶遭駭「部分生產和出貨延遲」　明日恢復出貨

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

地方熱門新聞

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

雲林新聞處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工

雲林道路成花生曝曬場　縣府協調超過200處合法地點

蘆洲建商捐贈獎學金　市長侯友宜到場喊讚

中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑為台南警長榮退祝福

新北救災效能再升級　淡水消防分隊獲贈救災車

中市府攜手市議員拍物調券宣傳片

在職進修助攻讓她成功轉換跑道薪水翻倍

即／小琉球停電1小時　台電董事長說明

毒品通緝犯四處逃亡售毒南警查獲起出113公克毒品

更多熱門

相關新聞

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑為台南警長榮退祝福

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑為台南警長榮退祝福

破獲88槍的台南市警察局長廖宗山即將榮退，市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑17日聯合質詢，特別送上『警界之光、台南之光』中堂，身為三寶媽李中岑正在坐月子，特別全身包緊緊步出月子中心，出現在議會質詢現場，為廖宗山局長這位警界鐵漢獻上祝福，並建議黃偉哲市長可學習台中市府作法，延攬廖局長入府擔任副市長。

藍綠台南宣講正面對決　王鴻薇揭現場真相：青鳥老得好快

藍綠台南宣講正面對決　王鴻薇揭現場真相：青鳥老得好快

五年漲一千萬東區虎尾寮新屋稀缺

五年漲一千萬東區虎尾寮新屋稀缺

潛入台南地下古河道轉化城市溪流議題

潛入台南地下古河道轉化城市溪流議題

即／台南市永康區民宅火警　消防救出1人

即／台南市永康區民宅火警　消防救出1人

關鍵字：

台南七股海鮮節黃偉哲海鮮濱海美景

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

獨／國道猴撞休息站　網起底19歲男：貸款買BMW

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面