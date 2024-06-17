蔡育輝、蔡淑惠、李中岑　為台南警長榮退祝福建議攬為副市長

▲破獲88槍的台南市警察局長廖宗山即將榮退，市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑17日聯合質詢，特別送上『警界之光、台南之光』中堂。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

破獲88槍的台南市警察局長廖宗山即將榮退，市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑17日聯合質詢，特別送上『警界之光、台南之光』中堂，身為三寶媽李中岑正在坐月子，特別全身包緊緊步出月子中心，出現在議會質詢現場，為廖宗山局長這位警界鐵漢獻上祝福，並建議黃偉哲市長可學習台中市府作法，延攬廖局長入府擔任副市長。

另外，議員們更對『道路天坑』、『再生水回饋』、『溪北被國土規劃限制為國土保育區和農業區，白河水庫無蓄水功能，卻不能廢，溪北發展前景黯淡』等議題，為市民請命！

蔡淑惠指出，南區喜樹、安平區道路曾出現多起天坑事件，載鋼板的大貨車、大型水泥車都曾掉進天坑，市府說會全面道路總體檢，誰知六月十三日清晨六點半，在南區鯤鯓路又發生遊覽車天坑事件，這次被天坑吃掉的遊覽車，準備載著南區文南、鯤鯓、明亮鄰長聯誼會的鄰長們出遊，還好當時是準備載人的空車，如果坐滿鄰長怎麼辦？目前聯誼會準備跟市府提出國家賠償，因為工務局是管理機關請協助國賠事宜。

蔡淑惠表示，安平汙水處理站再生水，一度水30.8元，每天3.7萬噸再生水送台積電，市府一年收入約五千萬，因為安平汙水處理廠和健康站，位於南區和安平區，周遭居民生活必須忍受環境臭味，市府既然有這樣的再生水收入，家戶沒收汙水處理費，是否可提撥再生水回饋金給區里，請水利局研究可行性？

蔡育輝則針對逸水台江渡假村議題再度提出質詢，他說黑面琵鷺的家在台江，民進黨中央和賴清德卻破壞環保法規為財團開大門，加上也有當地里長支持，不顧他們3人在聯合總質詢強力反對，希望能守護黑面琵鷺的家，但逸水台江渡假村仍開工興建，但沒想到才過幾年，民意翻轉，當地居民開始擔憂水度假村的汙水，會對黑面琵鷺棲息地造成影響，很高興民意終於觀注黑面琵鷺息地被破壞的事，請市府加倍關注，不要讓黑面琵鷺生存出現問題。

蔡育輝將焦點放在溪北的城鄉差距問題上，他拿著火龍果和稻穗難過的說，從縣市合併起他每年一再反映，看看黃偉哲市長成功爭取沙崙AI產業專區、南科三期用地、南科高鐵特區，台南市的發展都重壓在溪南，溪北到底有甚麼？只剩被國土規劃限制的國土保育區和悲情的農業區，兩者加起來占比86%，又加一座毫無蓄水功能卻不能廢除的白河水庫，導致他手上的火龍果一顆只剩10元，稻米餘糧收購價格比2002年當縣議員以兩收購價錢更低，賤價傷農，溪北鄉親一路用選票力挺黃市長，資源分配公平嗎？

蔡育輝再追問大凍山、雞籠山停車場、涼亭和廁所問題，他說黃市長2022年4月13日曾達應在一年內解決這些問題，結果，大凍山公廁無水源遲遲無法開放，觀旅局曾針對在關子嶺大凍山設置公廁問題，進行1957份問卷調查，可是問卷內容沒有全自動沖水廁所的選項，為何做一份誤導民眾的問卷？看看哪一個縣市不是為了發展觀光，極盡所能的積極設置便民設施，何況是具有自動沖水設備的廁所，黃市長今天同意編列2200萬，為何大凍山登山客和觀光客至今仍無廁所可用，主管機關觀旅局為何仍不作為？

蔡育輝也再度為市府公務人員爭取未休假加班費，他說有市府員工跟他陳情，在市府任職幾十年，從未加薪，如今要退休，請市長幫他加薪，還他7日不休假獎金，行政院人事行政總處規定每年10天強制休假，理論上不休假加班費可申請20天，但台南市最多只能申請 13天，比中央規定又少7天，請市長同意增加3天，幫員工加薪。黃偉哲市長說，會朝這個方向努力。