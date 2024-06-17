潛入台南地下古河道　藝術創作轉化城市溪流議題

▲台南400文化治理特展「我們從河而來：流域文化．千年共筆」，16日於台南市美術館2館舉辦黑水潛行工作坊成果發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一起潛入古都台南地底，發現府城地下河川的豐富生命力與先民生活舊貌！台南400文化治理特展「我們從河而來：流域文化．千年共筆」，16日於台南市美術館2館舉辦黑水潛行工作坊成果發表會，將黑水潛行隊在2024年3月，走入因台南都市開發而潛入地下的古老溪流—福安坑溪，並把探勘成果化為藝術創作展出。

黑水潛行隊由國立高雄師範大學跨領域藝術研究所助理教授高俊宏，及古都保存再生文教基金會執行長顏世樺共同領軍。黑水潛行工作坊先由顏世樺執行長以建築的角度切入，透過套疊航照圖與日治時期地籍圖、歷史地圖，尋覓消失的城牆與城市溪流現址，再由文化治理特展策展團隊、高師大跨域所成員與台南市立博物館組成的潛行隊隊員，實際全副武裝潛入司法博物館地下箱涵化的河道彎腰行走。

過程中不僅採集到舊食器碎片、舊護岸剝落的建材、貝殼等，更觀察到老鼠、蜘蛛、大肚魚、土虱等充滿生命力的生態系統，提醒共同生活在這座城市的我們，這條隱沒地底的古溪流還存活著，讓隊員重新思考水文與城市生活過去曾緊密交織，也提供我們面向未來氣候與環境挑戰的可能解方。

團隊在成果發表會中，將實地探勘的經驗與研究結果，轉化為藝術創作作品，展出包含攝影作品、雕刻、陶器，及動態行動展演等多元形式的作品。黑水潛行隊的帶領者們也在現場進行對談，分享打開城市河道後所發現的問題，共同討論城市與溪流共存的未來藍圖。

高俊宏表示，當代藝術中的河流實踐過去已有不少案例，不論是淡水河、濁水溪或曾文溪，藝術與公共議題的接軌，顯現出藝術家面對本土意識演變的歷程，不僅只有關注個人感知，更會連結到龐大整體的生態體系。發表會中藝術家劉秋兒進一步分享自己從2022年開始的《西流河》計畫，透過地質的觀察與現況採集的方法，了解島嶼的漫長歷史。古都基金會執行長顏世樺則指出，基金會自2018年起投入福安坑溪調查，重新將水帶回到城市歷史與生活中，是一個可以想像、可以行進的方向。

台南市立博物館表示，作為「台南人的博物館」，籌備「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展的過程，奠基在地深耕的溪流網絡調查，透過不同領域的視角，探索城市地下溪流，將城市水文化融合藝術創作理念與手法，期望透過展覽重新審視城市水文歷史、流域環境和生態的複雜關係。

甚至將黑水潛行發現的生態成果與台南溪流的狀態擬人化。特展將於7月9日（二）在台南市美術館2館1樓登場，內容精彩可期，展覽期間同步規劃多場工作坊、地景走讀、國際論壇、萬物議會與電影播映會等豐富的系列活動，更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「我們從河而來：流域文化．千年共筆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/bornbytheriver）查詢。