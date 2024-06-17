藍綠台南宣講正面對決　王鴻薇揭現場真相：青鳥老得好快





▲民進黨台南宣講現場畫面。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

記者郭運興／台北報導

立法院21日將進行「國會改革法案」覆議案投票，藍綠皆發起下鄉宣講。民進黨15日至總統賴清德的本命區台南宣講，吸引約2000名民眾到場支持。對此，國民黨立委王鴻薇昨（16日）表示，青鳥老得好快，造勢又回到傳統民進黨的支持群眾。她認為，以民進黨在台南的大量資源，參加宣講的人數卻跟國民黨差不多，真的弱掉了。

王鴻薇於節目《週末大爆卦》表示，大家會覺得青鳥老得好快，一夕之間面孔通通變老。整個造勢場合，也回到傳統民進黨的支持群眾與動員手法。

王鴻薇說，青鳥出現至今一個月時間，已經傳出許多爭議，過去的太陽花甚至沒有這麼早出現負面新聞，但現在青鳥卻出現染毒、募款財務不清等問題，讓外界質疑是不是青鳥會變成「大腸花2.0」。

王鴻薇指出，其實主流的民調已經顯示，國會改革議題在年輕人心中，並不是如民進黨所營造的都在反改革。包括ETtoday或台灣民意基金會的民調，都有近半數民眾支持國會改革。

最後，王鴻薇認為，現在民進黨在各縣市街頭宣講，主要目的就是「為2026操兵練兵」。可以看到15日宣講的台南場，國民黨只有一位立委謝龍介，而民進黨立委總動員精銳盡出，只因為在總統賴清德的本命區，他們有大量的資源可以動用，但參加人數卻跟國民黨差不多，這樣的實力真的弱掉了。

▼民進黨台南宣講人潮滿滿。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）