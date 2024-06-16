　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪36K、適合愛漂亮妹子！ 汽旅櫃台哥讚：服務業最輕鬆

▲▼偷情,開房間,汽車旅館,做愛。（圖／本報資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多待過服務業的人都不願再回鍋，辛苦還可能被客訴。但就有男網友表示，在超商、加油站、餐飲等服務業上過班，其中有一份工作很涼，每個月的薪水有36K，「工作單純，很適合愛漂亮的女生做」，直讚「算是服務業最輕鬆自在的工作。」

該名男網友在Dcard表示，他今年33歲，職位是汽車旅館的櫃台人員，每個月薪水36K，工作時間為每日8小時，採輪班制，每班約有2-3人，雖然同事休假要幫忙代班，但平常就是坐辦公室吹冷氣，等客人來消費，沒客人都在跟同事聊天。他透露，白天的客人多為休息，晚上則以住宿為主，大部分都開車、騎車來，也有走路或坐計程車開房的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO強調，「汽車旅館工作很單純，就是賣房間給客人，沒有外叫小姐的服務」，因此他覺得很適合愛漂亮的女生做，「跟餐飲業一樣，都是正當的工作環境，不是色情場所…女生上班穿制服。」做過超商、加油站餐飲業、飲料店後，他覺得汽車旅館的櫃台人員，算是服務業裡最輕鬆自在的工作。

貼文引發討論，就有人笑呼，「上班很多時間可以做自己想做的事情（看書、玩股票、打電動…），開心上班身體健康最重要」、「真的，我也做過」、「男生做櫃檯是蠻輕鬆沒錯～女生也是啦！」「感覺是日班下班還可以去兼差的工作。」不過，也有過來人一愣，「真假，我做過旅館櫃台人員，非常累耶」、「也太好了吧！我12小時，薪水才30k…我是早班。」

不過，也有網友指出，雖然旅館業的工作環境不錯，但是升遷的機會有限，所以最好還是多充實自己，確保未來升遷有較多管道。另有網友表示，曾在汽旅擔任櫃台人員，但工作內容無聊，甚至有一定的服裝規定，如需穿絲襪，後來索性不做，「做過早班汽旅兩天，無聊到發慌，也不知道要幹嘛，還規定一定要穿絲襪，第三天直接不去了。」

ET快訊
快訊／8縣市豪大雨特報　台北市下最猛
快訊／國家警報又響！大雷雨轟3縣市　雙北2區告警
冷氣這樣吹最省！日專家實測：比「調低溫度」還涼
正妹愛女韓菲「瘦到剩40kg」！　王中平一句話當場尷尬了
桃園35歲男開小怪手砸爛白車！　傻眼畫面曝
果粉驚喜！「地震通知神器」iOS上架了
快訊／雨勢升級！　13縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨下到晚上！8縣市豪大雨特報　台北市下最猛

人氣旺！新光三越中港店動漫展3天湧萬人　中友推法國大師畫展

醫護大缺人！急診醫僅1晚「燃燒殆盡」樂見制度崩壞　全場震撼

快訊／國家警報又響！大雷雨轟3縣市　雙北2區告警

表揚逾1800名市長獎得主　蔣萬安頒獎先拋3個小叮嚀

快訊／雨勢升級！13縣市豪大雨特報　防雷擊強風

快訊／16:27台灣東部海域規模4.4地震　最大震度3級

每次求歡女友都討「3000到1萬元」！他想分手：看她哭又不忍

誇張！攤商路邊叫賣水果竟廣播「不買去紅敢」　網怒：舉報違規

林志傑故鄉籌組SBL第5隊！　謝國樑：盼體育人才根留基隆

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

林青霞清大畢業演講送飛吻　「你們都是獨一無二的限量版」

快訊／雨下到晚上！8縣市豪大雨特報　台北市下最猛

人氣旺！新光三越中港店動漫展3天湧萬人　中友推法國大師畫展

醫護大缺人！急診醫僅1晚「燃燒殆盡」樂見制度崩壞　全場震撼

快訊／國家警報又響！大雷雨轟3縣市　雙北2區告警

表揚逾1800名市長獎得主　蔣萬安頒獎先拋3個小叮嚀

快訊／雨勢升級！13縣市豪大雨特報　防雷擊強風

快訊／16:27台灣東部海域規模4.4地震　最大震度3級

每次求歡女友都討「3000到1萬元」！他想分手：看她哭又不忍

誇張！攤商路邊叫賣水果竟廣播「不買去紅敢」　網怒：舉報違規

林志傑故鄉籌組SBL第5隊！　謝國樑：盼體育人才根留基隆

陳俊秀一秘訣指導岳東華突破古林　笑談岳政華香蕉拿錯事件

郭智輝「便宜電價」惹議　經濟部澄清：價格設計考量節能誘因

香港查獲140萬粒走私藥　超過一半都是「印度壯陽藥」

「吸大麻」不只傷腦傷智力！醫示警「思覺失調症」風險增5倍

展現永續韌性精神！大全社區代表花蓮角逐全國金牌農村

魔鷹打到就很遠　廖任磊期待上演「201長人」對決

快訊／雨下到晚上！8縣市豪大雨特報　台北市下最猛

陳美鳳PO「2盒蘋果照」親揭坎坷身世！曝無血緣姊妹情延續50年

瑞士少女峰區最新全景遊樂園！搭百年纜車登山　360度俯瞰湖光山色

代表白營參加海峽論壇？　民眾黨：張凱鈞用「個人名義」非黨中央

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

快訊／雨彈來了！13縣市大雨特報　下到隔天

今午後雨擴大　「下最多」地區曝

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

獨／連老師也想買！國中學霸賣「會考筆記」　進北一女前先賺10萬

快訊／國家警報響了！大雷雨轟雙北　最新警戒區出爐

丈夫常帶男同事回家！她撞見出軌畫面傻了

開車一半熱褲妹逆向衝來　畫面震撼11萬人

高雄捷運「隱藏版服務」太狂！

抓霸王車牌！6/20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

苦主找到了！Line點數1萬2消失　正妹曝心情

醫籲「取消博愛座」：逼人讓座，我真的不行！

更多熱門

相關新聞

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

一名台大女學生小君（化名）2021年在Dcard上PO文，控訴遭電機系教授無套性侵，疑似害她染性病，但案情大逆轉全是瞎掰，不僅提告教授失敗，反遭起訴。一審遭判處拘役45日，案經上訴二審，法官依竊錄他人私密行為處拘役30日、違反個資法判處6月有期徒刑。

全球最有活力上班族　台灣奪亞洲第2

全球最有活力上班族　台灣奪亞洲第2

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

狂轟維修廠20槍！攜槍主嫌台中摩鐵落網

狂轟維修廠20槍！攜槍主嫌台中摩鐵落網

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁 哥大碩士主攻企業風險管理

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁 哥大碩士主攻企業風險管理

關鍵字：

工作服務業汽車旅館Motel櫃台Dcard

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

陳庭妮被反鎖飯店！

被逼讓座！北捷OL「上捷運就會呼吸困難、落淚」

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

即／台體門口嚴重車禍！女騎士四肢變形慘亡

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

孫安佐IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

中研院研究員偷吃女同事！鹹濕對話曝

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面