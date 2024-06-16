月薪36K、適合愛漂亮妹子！ 汽旅櫃台哥讚：服務業最輕鬆

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多待過服務業的人都不願再回鍋，辛苦還可能被客訴。但就有男網友表示，在超商、加油站、餐飲等服務業上過班，其中有一份工作很涼，每個月的薪水有36K，「工作單純，很適合愛漂亮的女生做」，直讚「算是服務業最輕鬆自在的工作。」

該名男網友在Dcard表示，他今年33歲，職位是汽車旅館的櫃台人員，每個月薪水36K，工作時間為每日8小時，採輪班制，每班約有2-3人，雖然同事休假要幫忙代班，但平常就是坐辦公室吹冷氣，等客人來消費，沒客人都在跟同事聊天。他透露，白天的客人多為休息，晚上則以住宿為主，大部分都開車、騎車來，也有走路或坐計程車開房的。

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原PO強調，「汽車旅館工作很單純，就是賣房間給客人，沒有外叫小姐的服務」，因此他覺得很適合愛漂亮的女生做，「跟餐飲業一樣，都是正當的工作環境，不是色情場所…女生上班穿制服。」做過超商、加油站餐飲業、飲料店後，他覺得汽車旅館的櫃台人員，算是服務業裡最輕鬆自在的工作。

貼文引發討論，就有人笑呼，「上班很多時間可以做自己想做的事情（看書、玩股票、打電動…），開心上班身體健康最重要」、「真的，我也做過」、「男生做櫃檯是蠻輕鬆沒錯～女生也是啦！」「感覺是日班下班還可以去兼差的工作。」不過，也有過來人一愣，「真假，我做過旅館櫃台人員，非常累耶」、「也太好了吧！我12小時，薪水才30k…我是早班。」

不過，也有網友指出，雖然旅館業的工作環境不錯，但是升遷的機會有限，所以最好還是多充實自己，確保未來升遷有較多管道。另有網友表示，曾在汽旅擔任櫃台人員，但工作內容無聊，甚至有一定的服裝規定，如需穿絲襪，後來索性不做，「做過早班汽旅兩天，無聊到發慌，也不知道要幹嘛，還規定一定要穿絲襪，第三天直接不去了。」