台灣奪下「亞洲第2名」！　全球這10國上班族最有活力

▲蓋洛普發布全球職場狀況報告。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

諮詢顧問公司蓋洛普（Gallup）發布「2024年全球職場狀況報告」顯示，全球34%勞工表示自己生活過得很好，其中又以歐洲國家比例最高。儘管亞洲地區整體落後，台灣仍以41%奪下第二名。

蓋洛普世界民調（Gallup World Poll）2023年調查160多國、超過12.8萬在職勞工對於自己現在及未來的看法，希望透過評估勞工的整體生活經驗、心理健康及福祉，測量工作投入程度。

►全球「生活過得好」人口比例排行榜

1、芬蘭（83%）

2、丹麥（77%）

3、冰島（76%）

4、荷蘭（71%）

5、瑞典（70%）

6、以色列（69%）

7、挪威（67%）

8、哥斯大黎加（62%）

9、比利時（60%）

10、澳洲（60%）

►亞洲「生活過得好」人口比例排行榜



1、越南（51%）

2、台灣（41%）

3、新加坡（39%）

4、泰國（37%）

5、菲律賓（36%）

6、中國（36%）

7、韓國（34%）

8、馬來西亞（31%）

9、日本（29%）

10、蒙古（29%）

▲蓋洛普分析影響勞工公私領域的因素。（示意圖／CFP）



報告指出，在全球受訪者之中，34%自認為「生活過得好」，58%在生活中「苦苦掙扎」，大約8%坦承工作時「非常痛苦」。

根據排行榜，前10名高達7個都是歐洲國家，該地區「正在尋找或積極尋求新工作」的勞工比例最低，「每天感到悲傷」的勞工比例第二低。不過，這裡以強大的勞工保護聞名，敬業員工比例也是最低、僅有13%。

相較之下，美國勞工保護排名較低，但勞工敬業度排名較高，「人們經常把西歐的『為生活工作』文化與美國的『為工作而活』心態進行對比」，最終「在擁有鞏固勞權的國家，敬業員工擁有最強大的心理健康。」

蓋洛普也指出，員工認為工作有意義時，就能帶來高度享受與低負面情緒，「值得注意的是，在敬業員工之中，有一半的人整體上生活過得很好。」

此外，「責任不僅在於員工，也取決於（企業）組織」，提供必要的勞工權益，聘請敬業並訓練有素的管理階層，員工就更能投入工作，在公私領域享受好生活。