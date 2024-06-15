身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁　哥大碩士主攻企業風險管理

▲24歲的吳靚怡成為獅頭股份女總裁。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股獅頭科技發展股份有限公司昨（14）日發佈消息指，公司董事會收到董事、總裁朱繼敏提交辭職報告，經公司董事會審議通過議案，同意聘任吳靚怡女士為公司總裁。據了解，吳靚怡為2000年出生，年僅24歲，26歲的哥哥吳家輝則是獅頭股份的董事長。

《每日經濟新聞》報導，吳靚怡未直接持有獅頭股份股票，通過上海遠涪企業管理有限公司（上海遠涪）及上海樺悅企業管理有限公司（上海樺悅）間接控制公司6606.49萬股股份，為公司實際控制人。

根據昨日獅頭股份股價報3.91元，以間接持股比例推算，吳靚怡持有的獅頭股份市值超過1.29億元人民幣（約5.75億元新台幣）。

據了解，吳靚怡的父親吳旭入主獅頭股份後，吳家兄妹便進駐公司管理層。其中，吳靚怡於2021年6月4日起擔任公司董事，吳家輝則是在2021年6月4日起出任公司監事。2023年3月，獅頭股份董事會換屆選舉，兄妹倆均當選公司董事，吳家輝還成為公司董事長。

公開資訊顯示，吳靚怡畢業於常春藤名校哥倫比亞大學，擁有企業風險管理碩士學位，目前擔任上海玖融信息科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、重慶致美科技發展有限公司副總裁、天驕智慧服務集團董事，獅頭股份自有寵糧品牌「鮮出格」業務負責人。