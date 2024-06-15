　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁　哥大碩士主攻企業風險管理

▲女總裁。（示意圖／CFP）

▲24歲的吳靚怡成為獅頭股份女總裁。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股獅頭科技發展股份有限公司昨（14）日發佈消息指，公司董事會收到董事、總裁朱繼敏提交辭職報告，經公司董事會審議通過議案，同意聘任吳靚怡女士為公司總裁。據了解，吳靚怡為2000年出生，年僅24歲，26歲的哥哥吳家輝則是獅頭股份的董事長。

《每日經濟新聞》報導，吳靚怡未直接持有獅頭股份股票，通過上海遠涪企業管理有限公司（上海遠涪）及上海樺悅企業管理有限公司（上海樺悅）間接控制公司6606.49萬股股份，為公司實際控制人。

根據昨日獅頭股份股價報3.91元，以間接持股比例推算，吳靚怡持有的獅頭股份市值超過1.29億元人民幣（約5.75億元新台幣）。

據了解，吳靚怡的父親吳旭入主獅頭股份後，吳家兄妹便進駐公司管理層。其中，吳靚怡於2021年6月4日起擔任公司董事，吳家輝則是在2021年6月4日起出任公司監事。2023年3月，獅頭股份董事會換屆選舉，兄妹倆均當選公司董事，吳家輝還成為公司董事長。

公開資訊顯示，吳靚怡畢業於常春藤名校哥倫比亞大學，擁有企業風險管理碩士學位，目前擔任上海玖融信息科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、重慶致美科技發展有限公司副總裁、天驕智慧服務集團董事，獅頭股份自有寵糧品牌「鮮出格」業務負責人。

ET快訊
Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船
快訊／飆到40度！　今日前10名高溫排行曝
台中3億車隊迎娶　絕美新娘丟衝鋒槍：我脾氣比較大啦！
「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！5身分線索曝：涉黑社會
高溫飆39.5度！　創今年最熱紀錄
快訊／民宅起火狂冒煙！兒子身亡、爸爸搶救中
後悔斷交？多明尼加宣布「優先發展半導體」　喊話歡迎台灣資本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲林文旦9月銷陸有譜？　張麗善稱「會努力」無畏無懼被貼統戰標籤

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁　哥大碩士主攻企業風險管理

陳妍希粉紅禮服海論登台　氣質獻唱《若思便思念》

一家5口喝雞湯「爆集體中毒」　2人臉發黑急送ICU

呼籲兩岸避戰！　連勝文：道地台灣人也可以是堂堂正正中國人

湖南農地成群「雞公蟲」現蹤　接觸人類皮膚瞬間起水泡

「團結統一是福，分裂動盪是禍」　王滬寧：兩岸同屬一個國家不會改變

茅台批發價斷崖式下跌　黃牛撐不住拋售「一瓶跌至8900元」　

先請家屬探望釣客　陳玉珍：不要想海論是文化統戰，也可以互相影響

金廈「雙良會談」話家常營造兩岸良善氛圍　盼助滯陸釣客返家

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

雲林文旦9月銷陸有譜？　張麗善稱「會努力」無畏無懼被貼統戰標籤

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁　哥大碩士主攻企業風險管理

陳妍希粉紅禮服海論登台　氣質獻唱《若思便思念》

一家5口喝雞湯「爆集體中毒」　2人臉發黑急送ICU

呼籲兩岸避戰！　連勝文：道地台灣人也可以是堂堂正正中國人

湖南農地成群「雞公蟲」現蹤　接觸人類皮膚瞬間起水泡

「團結統一是福，分裂動盪是禍」　王滬寧：兩岸同屬一個國家不會改變

茅台批發價斷崖式下跌　黃牛撐不住拋售「一瓶跌至8900元」　

先請家屬探望釣客　陳玉珍：不要想海論是文化統戰，也可以互相影響

金廈「雙良會談」話家常營造兩岸良善氛圍　盼助滯陸釣客返家

韓網熱門／娜璉對粉絲是真愛！　花6個月「拍370張拍立得」一一簽名分送

俄客機緊急迫降「機身斷成兩截」　恐怖畫面曝！41人奇蹟生還

Apo忍腳傷擺拍露貴公子氣息　與李俊昊好默契戴紅寶石珠寶錶

00940解套逾萬人先下車！　台股ETF股東數前十大唯一逆勢減少

杉谷拳士高喊「我愛小籠包」　被女孩包圍最喜歡Jessy

軍事情報學校爆性騷！男襲臀遭退訓　提告求償150萬二審吞敗

「青鳥」醞釀罷免藍委　高嘉瑜談成功2要件

黃仁勳回台最愛一味終於公開了　連地方媽媽都炒得出來

熱翻！台東太麻里飆40度　今日前10名高溫排行曝

賴清德：海洋是台灣通往世界的道路　盼「海洋三法」提升韌性

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

大陸熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

少婦行員自拍示愛副行長！銀行緊急回應

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁 哥大碩士主攻企業風險管理

連勝文：道地台灣人也可以是堂堂正正中國人

反擊台12浬海空域「自衛權」 陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

2男遭雷劈瞬變「火人」　驚悚影曝光

一家5口喝雞湯「爆集體中毒」　2人臉發黑急送ICU

茅台批發價斷崖式下跌 黃牛撐不住拋售「一瓶跌至8900元」　

王滬寧會見連勝文：維護台海和平是兩岸共同願望

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

劉亦菲新劇4集吻27次…醫警告：恐染接吻病

兩岸不只避戰！王滬寧關心未婚台青

更多熱門

相關新聞

蘇俊賓肯定退輔會職訓中心　培育企業專才

蘇俊賓肯定退輔會職訓中心　培育企業專才

桃園市就職處與退輔會職訓中心共同舉辦的「美好職涯、一鹿精彩」徵才活動，14日在位於桃園區虎頭山下的退輔會職訓中心登場。副市長蘇俊賓出席活動表示，退輔會職訓中心是全國專屬退除役官兵職業訓練場，歷來對於市府各項政策非常配合及協助，也陸續開辦職訓班提供榮民(眷)及退役官兵受訓機會。

營建股倒漲2.3%　分析師：打房力道低於預期

營建股倒漲2.3%　分析師：打房力道低於預期

憂被套牢「還能買台積電嗎？」　網曝1關鍵勸買

憂被套牢「還能買台積電嗎？」　網曝1關鍵勸買

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

強勢市場出爐！專家：優先聚焦成長列車

強勢市場出爐！專家：優先聚焦成長列車

關鍵字：

吳靚怡獅頭股份女總裁A股股市求職工作徵才

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面