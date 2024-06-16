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不爽被當飛機杯…瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞慘了

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲1名台大女學生控訴教授性侵，反遭判刑6月、拘役30日。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台北報導

一名台大女學生小君（化名）2021年在Dcard上PO文，控訴遭電機系教授無套性侵，疑似害她染性病，但案情大逆轉全是瞎掰，不僅提告教授失敗，反遭起訴。一審遭判處拘役45日，案經上訴二審，法官加重處拘役30日、6月有期徒刑。

判決指出，2021年9月23日，小君與教授相約共進晚餐後，一同到汽車旅館合意發生性行為，完事後小君趁對方赤裸上身躺在床上滑手機時偷拍照。

9月28日，小君在Dcard上PO文稱教授為「台大狼師」，指控「利用我的疾病，誘騙我上床」、「他騙我單身，其實他已婚有2個小孩」、「我疑似被他傳染了性病」、「他會偽造對話紀錄、證據」，更貼出報案三連單證明；11月14日，小君2度PO文，再控教師拔掉保險套硬上，「我拒絕無套性交，我掙扎要逃，我反抗，我一直求他戴」、「他不顧我的意願跟閃躲，硬是把我抓回來」。

事後小君也拿著證據報案提告性侵，然因檢方查無妨害性自主罪證，教授獲得不起訴，而後又告教授在發生關係隔天，在她拿著報案三聯單討公道時遭到恐嚇，最後依舊是不起訴處分，結果小君反被依加重誹謗、竊錄他人身體隱私部位等罪起訴。

一審因小君坦承犯行，並表示欲向教授道歉，衡酌其患有精神疾病，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪處拘役25日、加重誹謗罪30日，合併處45日，得易科罰金。

▲1名自稱台大女學生28日在Dcard社群po文表示遭該校某教授性侵，但經查證該三聯單提告對象是另名男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲當時小君PO出控訴文章後，引發社會熱論。（圖／資料照）

檢方不服上訴，沒想到小君卻改變說詞，辯稱性行為後拍照是為了保留遭性侵證據，且對方違反意願未使用保險套，認為自身遭性侵。

二審法官勘驗小君刊登的文章內容，具體指謫教授患有性病、偽造文書，且利用她自身疾病發生性關係，且教授違反其意願為無套性行為等等，足以損害教授名譽，均屬誹謗性言論。

不僅如此，小君自事發日到發文日的5天內，均未就教授違反意願之情形加以質問，或表示不快，僅稱「請問你介意我先暫時封鎖你嗎？我不開心，但我知道你也不會哄我，我滿難過的」，教授回「幹嘛這樣啦，覺得你超棒的呀」，小君卻回「那你之後還會約我嗎？不是怕我難過才約我嗎？」。

且小君在2021年11月偵訊時供稱，教授在性行為前後態度差很多，「之後對我很冷淡，我很不高興，我覺得我被他當性器官飛機杯在用」，可見小君是對於態度不滿，而非對無套性侵一事不滿。

法官認為，小君恣意指摘、稱教授性侵、誘騙女學生發生關係、傳染性病等不實情事而貶損教授之名譽，其動機雖非不能理解，然其行為仍有不對的地方，且小君至今未賠償、亦未獲諒解，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪處拘役30日、得易科罰金；另因第1篇文章是為了不想有其他人受害而發布，第2篇文章是因教授栽贓，為了還原事實而PO，2篇動機不同，應予分論併罰，因此依2個違反個人資料保護法，合併處6月有期徒刑，可上訴。

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