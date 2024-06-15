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社會 社會焦點 保障人權

狂轟維修廠20槍！攜槍主嫌「與女共赴摩鐵」　警台中攻堅逮人

▲現場留下的彈孔與彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現場留下的彈孔與彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

震驚社會的大寮汽車維修廠遭人用步槍掃射案件，高雄市警方接連逮獲2人之後，現在又前往台中的一家汽車旅館逮捕主嫌，並且起出作案用槍枝。

高雄市警方今天（15日）上午在台中的一家汽車旅館進行攻堅，員警其實早在14日晚間就已經掌握主嫌身份，所以就前往台中的一家汽車旅館外頭埋伏，直到上午十點才進行攻堅，在汽車旅館當中抓到1人，並且起出槍枝以及9發子彈。據了解，主嫌落網時摩鐵房間內還有一名女子，警方排除她涉案，已讓她離開。

▲現場留下的彈孔與彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現場留下的彈孔與彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，涉嫌開槍的男子，因為被警方鎖住逃亡路線，就連「出入境也被管制」，自知難逃法網，所以就帶著長槍前往屏東刑大來投案。目前涉嫌這宗重大槍擊的4人，都已經全部落網，不過對於案情仍然堅不吐實，一副「就是你拿我沒皮條」模樣，警方拿出多少證據，他們才願意說多少。

高雄警方14日上午7點收到民眾通報，指稱大寮區民祥街一間汽車維修廠遭人開槍，鐵門被射出大量彈孔，地上散落約20個彈殼。事件經專案小組追查，快速鎖定涉案車輛及34歲蔡姓車主，並於14日下午3點多成功在嘉義逮捕蔡嫌，晚間20時35分許，又在屏東縣一間將30歲潘姓共犯查緝到案。

據了解，這批匪徒落網後態度依照囂張，高雄市警察局長林炎田14日晚間前往分局了解時，落網的歹徒還囂張跟林炎田對嗆，不過「薑還是老得辣」，刑事出身，幹過高雄市刑大大隊長的他，仍然技高一籌！順利將全部歹徒抓了。

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