　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓恐再出現強震？江原道海灘「大量魚屍」躺整排　專家解釋了

▲▼位於南韓江原特別自治道江陵市的鏡浦海水浴場。（圖／達志影像）

▲位於南韓江原特別自治道江陵市的鏡浦海水浴場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓江原特別自治道江陵市的鏡浦海水浴場，是南韓東部沿岸最大的戲水聖地，不僅擁有美麗的景緻、良好的水質，且海灘沙子非常乾淨。然而，當地民眾最近發現奇異景象，海灘上躺著一整排小魚屍體，懷疑與地震徵兆有關。

根據《韓聯社》，南韓即將迎來炎熱的夏季，然而當地民眾卻於今（14）日陸續發現，鏡浦海水浴場隨著海浪一陣又一陣的拍打，眼前竟然出現一整排的日本鯷（青帶小公魚，又稱鯷、苦蚵仔）屍體，景象相當駭人，且早從2到3天以前就曾出現過類似景象。

儘管外界懷疑，可能是本月12日全羅北道扶安郡出現規模4.8地震所引起、甚至預估未來即將出現更大規模強震，但報導卻指出，其實這是南韓東部沿海幾乎每年都會反覆發生的現象。

海洋動保專家則認為，這可能是與海洋生態鏈捕食系統有關，因為日本鯷慘遭鯖魚等處於生態鏈金字塔上層海洋生物的追捕，最後才會被沖上海灘，造成與上述類似的現象。

也有專家推測，可能是與海水溫度的急遽變化有關，至於是否為受到地震影響而引起，則是缺乏科學性的說法來佐證。

這些日本鯷屍體大部分都是夜晚時被海浪沖上來，到早上時便引來許多蒼蠅聚集。

ET快訊
洗鞋達人國道亡　母淚接最後通話：他說雨下很大
「半導體千金」罹癌！35歲做試管急喊卡動刀
半套ing被逮　林森北36名辣妹全抄了
快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜
新冠確診變多了！KP.2傳播力更強　恐引發新一波高峰
快訊／高雄掃射20多槍！　鐵門慘成蜂窩
分店曾13家！老闆保時捷車禍亡　鄰居曝他近況：不太好
Sandra認「其實已結婚2年」！　夫妻合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓恐再出現強震？江原道海灘「大量魚屍」躺整排　專家解釋了

G7點頭！動用俄被凍結資產獲利　向烏克蘭提供1.6兆貸款

按讚怕被發現？X隱藏「喜歡的內容」　馬斯克嗨喊：讚數大幅增加

馬雅文明「男童獻祭」是真的！數十具遺骨DNA出爐　大多僅3到6歲

美國好市多「7商品」最常被偷！失竊排行榜曝　損失近百萬

平壤百花園迎賓館出現「紅色物體」　疑為迎接普丁到訪做準備

裝避孕器封肚！越南女子疲累就醫驚覺懷孕　生下健康女嬰

追夢失敗！《頭文字D》鐵粉入手豆腐宅配AE86　交車4小時燒成廢鐵

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年　今年將獲逾1400億

黎巴嫩真主黨再襲以色列　報復指揮官遭擊斃

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

南韓恐再出現強震？江原道海灘「大量魚屍」躺整排　專家解釋了

G7點頭！動用俄被凍結資產獲利　向烏克蘭提供1.6兆貸款

按讚怕被發現？X隱藏「喜歡的內容」　馬斯克嗨喊：讚數大幅增加

馬雅文明「男童獻祭」是真的！數十具遺骨DNA出爐　大多僅3到6歲

美國好市多「7商品」最常被偷！失竊排行榜曝　損失近百萬

平壤百花園迎賓館出現「紅色物體」　疑為迎接普丁到訪做準備

裝避孕器封肚！越南女子疲累就醫驚覺懷孕　生下健康女嬰

追夢失敗！《頭文字D》鐵粉入手豆腐宅配AE86　交車4小時燒成廢鐵

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年　今年將獲逾1400億

黎巴嫩真主黨再襲以色列　報復指揮官遭擊斃

國防部美軍售報告灌水？　卓榮泰：沒有規避軍售延宕的問題

商用不動產市場大幅成長　住商：官網點擊數增3成

屏東女接姪兒電話「急借20萬還債」　衝農會匯款險被騙

台南「MBTI人格路線」4玩法！E人首推鹽水　再住設計旅店享高鐵7折

台中騎士見警棄車逃！女警向路人借車急追抓人　原來是逃逸移工

等了60年的畢業證書　實現願望！81歲老礦工落淚：我終於畢業了

以前狂發IG限動！為何出社會後「卻不太更新」　過來人曝原因

賴清德登時代雜誌封面　卓榮泰：希望中國領導人看得到善意

洗鞋達人「向亡父學習」拚工作！母曝5間新店準備開幕：不知該怎辦

手機歸還爆爭執！2男當街互嗆叫囂　他持鎮暴槍開轟下場出爐

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

國際熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

吃冰咬到硬塊　醫吐出來一看是「人類手指」

俄男跳傘失敗墜地亡　頭頂攝影機全拍下

即／LINE Pay宣布「退出日本市場」！

女老師「無套車震」男學生　被抓姦來不及穿衣

4歲女童誤吞電池險喪命！醫用蜂蜜救回

拉麵員工全程不脫手套！日女被噁翻崩潰

割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝

美股道瓊下跌65點　標普那指連4日創新高

聯準會估今年僅降息一次　歐股收黑

2024世界大學排名出爐　台灣第一不是台大

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

更多熱門

相關新聞

平壤迎賓館出現「紅色物體」　迎接普丁到訪

平壤迎賓館出現「紅色物體」　迎接普丁到訪

先前日媒曾引述消息人士說法，透露俄羅斯總統普丁「最快下周」啟程訪問北韓（朝鮮）、越南。對此，美國媒體分析近期拍攝的平壤衛星影像，發現過去北韓用來接待外國元首的「百花園迎賓館」出現紅色物體，且北韓似乎正準備在金日成廣場進行閱兵。

《頭文字D》鐵粉入手AE86　交車4小時燒毀

《頭文字D》鐵粉入手AE86　交車4小時燒毀

烏克蘭與日本簽10年安全協議　將獲1400億

烏克蘭與日本簽10年安全協議　將獲1400億

割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝

割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝

日本兒童退燒藥包裝出問題　回收15萬盒

日本兒童退燒藥包裝出問題　回收15萬盒

關鍵字：

日韓要聞南韓鏡浦海水浴場小魚屍體地震徵兆海灘

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面