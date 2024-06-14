南韓恐再出現強震？江原道海灘「大量魚屍」躺整排　專家解釋了

▲位於南韓江原特別自治道江陵市的鏡浦海水浴場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓江原特別自治道江陵市的鏡浦海水浴場，是南韓東部沿岸最大的戲水聖地，不僅擁有美麗的景緻、良好的水質，且海灘沙子非常乾淨。然而，當地民眾最近發現奇異景象，海灘上躺著一整排小魚屍體，懷疑與地震徵兆有關。

根據《韓聯社》，南韓即將迎來炎熱的夏季，然而當地民眾卻於今（14）日陸續發現，鏡浦海水浴場隨著海浪一陣又一陣的拍打，眼前竟然出現一整排的日本鯷（青帶小公魚，又稱鯷、苦蚵仔）屍體，景象相當駭人，且早從2到3天以前就曾出現過類似景象。

儘管外界懷疑，可能是本月12日全羅北道扶安郡出現規模4.8地震所引起、甚至預估未來即將出現更大規模強震，但報導卻指出，其實這是南韓東部沿海幾乎每年都會反覆發生的現象。

海洋動保專家則認為，這可能是與海洋生態鏈捕食系統有關，因為日本鯷慘遭鯖魚等處於生態鏈金字塔上層海洋生物的追捕，最後才會被沖上海灘，造成與上述類似的現象。

也有專家推測，可能是與海水溫度的急遽變化有關，至於是否為受到地震影響而引起，則是缺乏科學性的說法來佐證。

這些日本鯷屍體大部分都是夜晚時被海浪沖上來，到早上時便引來許多蒼蠅聚集。