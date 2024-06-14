平壤百花園迎賓館出現「紅色物體」　疑為迎接普丁到訪做準備

▲北韓平壤百花園迎賓館。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

先前日媒曾引述消息人士說法，透露俄羅斯總統普丁「最快下周」啟程訪問北韓（朝鮮）、越南。對此，美國媒體分析近期拍攝的平壤衛星影像，發現過去北韓用來接待外國元首的「百花園迎賓館」出現紅色物體，且北韓似乎正準備在金日成廣場進行閱兵。

根據《美國之音》（VOA），總部位於美國舊金山的「行星實驗室」（Planet Labs）公開當地時間13日拍攝的衛星影像，發現位於北韓首都平壤的百花園迎賓館正出現些微變化，只見用來供車輛進出的入口處附近，出現先前並未發現的紅色物體。

儘管目前還是難以分析該紅色物體的用途，但從幾天前發現金日成廣場出現大型結構物的情況來看，很有可能是為了普丁的到訪做準備，屆時普丁抵達平壤時，很有可能被北韓安排下榻百花園迎賓館。

據悉，2000年南韓時任總統金大中、2006年南韓時任總統盧武鉉、2018年南韓時任總統文在寅訪問平壤時，皆曾被北韓當局安排下榻在百花園迎賓館；至於日本前首相小泉純一郎（2002年）、美國前總統柯林頓（2009年）也曾於出訪平壤時下榻於此，而2018年南北韓峰會也曾在這裡舉辦。

▼南韓前總統文在寅曾下榻平壤百花園迎賓館。（圖／路透）

▲日本前首相小泉純一郎2004年訪問平壤，在百花園迎賓館與北韓前領導人金正日會面。（圖／VCG）

報導指出，中國國家主席習近平2019年出訪北韓時，曾經下榻於錦繡山太陽宮附近的錦繡山迎賓館，因此普丁也可能依循慣例，安排下榻於錦繡山迎賓館，至於百花園迎賓館則做為兩國會談場所。

《NK News》則指出，從11至13日所拍攝的平壤衛星影像來看，金日成廣場周圍主要道路上，出現四角形壁體結構物，而該結構物的外觀恰好與2021年1月、2022年4月、2023年2月的閱兵儀式時相同，應該是供軍樂隊用的帳篷，且從當地設置橫幅來推測，金日成廣場可能於近期將出現閱兵儀式等大型活動。

儘管外媒推測普丁最快將於近期啟程訪問北韓、越南，而莫斯科當局也坦承此事，卻始終未對外公開確切日期。根據《俄通社》，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫於當地時間13日表示，將在適合的時機點另行公布普丁的出訪時間。