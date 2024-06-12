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今年最大震！南韓全羅北道「規模4.8極淺層地震」　大樓劇烈搖晃

▲▼南韓全羅北道扶安郡12日上午發生規模4.8極淺層強震。（圖／大韓民國氣象廳）

▲南韓全羅北道扶安郡12日上午發生規模4.8極淺層地震。（圖／大韓民國氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅北道扶安郡今（12）日上午發生規模4.8的極淺層地震，震源深度僅8公里且附近毫無任何斷層，對於罕見發生地震的南韓而言，是韓半島（朝鮮半島）與周邊海域今年以來的最強地震，地震發生當時傳出爆炸聲，市廳公務員和一般住宅大樓民眾皆能觀測到建築物梁柱劇烈搖晃，政府立即啟動中央災難安全對策本部第一階段警報。

根據《韓聯社》，南韓全北特別自治道（全羅北道）扶安郡12日上午8時26分49秒（台灣時間上午7時26分），在扶安郡西南偏南4公里的陸地發生今年以來最大地震，測得規模從4.7上修至4.8，震源深度僅8公里，震央位於扶安郡幸安面真洞里，截至上午9時為止又發生8次規模2.0以下的餘震。

南韓氣象廳在觀測到地震10秒以後，南韓政府於上午8時27分1秒依照規定向全國民眾發送緊急災難簡訊。

此次地震可以說是幾乎南韓全國都有感，不僅位於震央的全羅南北道能夠感受到劇烈搖晃、且伴隨著宛如地鳴的爆炸聲，就連距離300公里的江原道原州市都有民眾報案感覺到搖晃，而首都圈（首爾市、京畿道、仁川市）、忠清南北道、世宗市、大田市、光州市、慶尚南北道也能明顯感覺到搖晃。

南韓氣象廳指出，此次全羅北道扶安郡的地震，不僅是今年以來韓半島（朝鮮半島）與周邊海域今年來的最強地震，更是1978年展開地震觀測後的第16強、1999年展開數位觀測後的第12強震，且此次震源附近過去並未觀測到出現任何斷層，氣象廳人員推測，可能是急遽的地殼變動所引發的衝擊波，造成地面搖晃。

地震發生後，全羅北道扶安郡當地某倉庫牆壁立刻被震裂、住宅窗戶被震碎，且某住宅廁所的地面磁磚也出現破損；扶安郡海警辦公室建築物梁柱明顯劇烈搖晃，公務員趕緊逃離至停車場；全羅北道井邑市居民朴某則透露，地震發生時位於15樓的住家劇烈搖晃，他趕緊逃出家門。

▲▼南韓全羅北道扶安郡12日上午發生極淺層強震，當地某倉庫牆壁被震裂。（圖／全北消防本部）

▲南韓全羅北道扶安郡12日上午發生極淺層地震，當地某倉庫牆壁被震裂。（圖／全北消防本部）

井邑市市廳公務員則被地震嚇壞，「市廳1樓辦公室明顯劇烈搖晃，還以為是炸彈爆炸了，頓時感覺頭暈目眩。」

全羅北道全州市則有民眾透露，「我出門上班，突然感到幾秒鐘的劇烈地震，一開始我還以為是某工地傳出爆炸聲！」

社群平台上的南韓網友則表示，「感覺到非常明顯的劇烈搖晃」、「還以為是車輛撞擊建築物」、「我以為是工地傳來爆炸聲」、「整棟建築物都在劇烈搖晃」。

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