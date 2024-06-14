追夢失敗！《頭文字D》鐵粉入手豆腐宅配AE86　交車4小時燒成廢鐵

▲日本網友購入《頭文字D》名車TOYOTA AE86，入手段短4小時燒成廢鐵。（圖／翻攝自X）
記者羅翊宬／綜合外電報導
日本經典賽車漫畫《頭文字D》曾改編成多部動畫、電影、遊戲，主角藤原拓海所駕駛的豐田AE86更成為粉絲們夢寐以求的車款。日本當地一名網友近期終於成功入手該車款，豈料交車才短短4小時，車輛便慘遭火焰燃燒成廢鐵，吸引超過1500萬人次關注，事後車主也交待事發原因。
綜合日媒報導，社群平台X（前稱推特）的網友「XXNEX1000」長年以來都是漫畫《頭文字D》的鐵粉，夢想自己也能夠擁有與藤原拓海一樣的座車，於是他於今年5月27日發文詢問「哪裡還有在賣TOYOTA AE86」，最後終於在周末成功買到該輛座車，然而入手短短4個小時便發生悲劇。
只見照片中，白色的TOYOTA AE86慘遭熊熊烈焰燃燒，不斷冒出灰色濃煙。網友在文字描述中感嘆道，「交車後的持有時間約4個小時，感謝這一段快樂的時光......」
今日原因調査が終わりました。— ストライク (@XXNEX1000) June 13, 2024
トヨタの方からの説明ですと、エキマニのボルトがスタッドボルトでは無く普通のボルトが使われてて、尚且つ完全に閉まってなかったことにより、開いてしまってそこから高温ガスが出て中に引火したと言う事になりました。 pic.twitter.com/diDfyOhE0L
該名網友事後透露，他在向警方報案後，委託警方全權處理，而警方也連絡車廠豐田調查事發原因。網友引述車廠的解釋，表示因為排氣歧管用錯螺栓，導致熱氣無法排出，引燃整個火勢。
其他網友也相當感嘆，並表示TOYOTA AE86其實是一款「相當有年代」的車款，因為該車款的生產時間為1983年至1988年，就連漫畫《頭文字D》於1995年連載時，也曾認為該車款有點過時，更不用說現存的TOYOTA AE86可能也有41年的車齡，因此在保養和維修上更變得耗心費時。
其他網友嘲諷是「燒豆腐」，更留言，「這下藤原豆腐店暫時無法外送了！」
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