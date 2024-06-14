追夢失敗！《頭文字D》鐵粉入手豆腐宅配AE86　交車4小時燒成廢鐵

▲日本網友購入《頭文字D》名車TOYOTA AE86，入手段短4小時燒成廢鐵。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本經典賽車漫畫《頭文字D》曾改編成多部動畫、電影、遊戲，主角藤原拓海所駕駛的豐田AE86更成為粉絲們夢寐以求的車款。日本當地一名網友近期終於成功入手該車款，豈料交車才短短4小時，車輛便慘遭火焰燃燒成廢鐵，吸引超過1500萬人次關注，事後車主也交待事發原因。

綜合日媒報導，社群平台X（前稱推特）的網友「XXNEX1000」長年以來都是漫畫《頭文字D》的鐵粉，夢想自己也能夠擁有與藤原拓海一樣的座車，於是他於今年5月27日發文詢問「哪裡還有在賣TOYOTA AE86」，最後終於在周末成功買到該輛座車，然而入手短短4個小時便發生悲劇。

只見照片中，白色的TOYOTA AE86慘遭熊熊烈焰燃燒，不斷冒出灰色濃煙。網友在文字描述中感嘆道，「交車後的持有時間約4個小時，感謝這一段快樂的時光......」

該名網友事後透露，他在向警方報案後，委託警方全權處理，而警方也連絡車廠豐田調查事發原因。網友引述車廠的解釋，表示因為排氣歧管用錯螺栓，導致熱氣無法排出，引燃整個火勢。

其他網友也相當感嘆，並表示TOYOTA AE86其實是一款「相當有年代」的車款，因為該車款的生產時間為1983年至1988年，就連漫畫《頭文字D》於1995年連載時，也曾認為該車款有點過時，更不用說現存的TOYOTA AE86可能也有41年的車齡，因此在保養和維修上更變得耗心費時。

其他網友嘲諷是「燒豆腐」，更留言，「這下藤原豆腐店暫時無法外送了！」