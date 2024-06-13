割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝　自爆動機：工作壓力太大

▲日本21歲褓姆持美工刀割喉男童。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣一間認定托兒所（認定こども園，兼具托嬰中心與幼兒園的機構）發生褓姆持刀割喉2歲男童事件，導致被害男童至少需要1個月才能痊癒，而該名褓姆已被依殺人未遂嫌疑逮捕。如今女褓姆的正面照也跟著曝光，她被逮後則坦言，犯案動機是工作與人際關係壓力太大，才會突然情緒失控。

根據《鹿兒島放送》報導，警方指出，21歲褓姆笹山夏喜（音譯，笹山なつき）7日在任職的鹿兒島市認定托兒所，持美工刀割傷一名2歲男童的脖子，企圖殺害他。最初其他老師與褓姆發現時，以為只是意外，沒想到竟是褓姆蓄意攻擊。

男童受傷後被送往醫院搶救，根據診斷，至少需要1個月才能完全康復。

笹山夏喜對律師表示，她是因為工作和人際關係的壓力過大，精神狀態達到極限，才會動手攻擊男童。她指出，自己在與孩子相處的過程中，突然情緒失控，才會衝動行事。

根據警方調查，嫌犯所用的凶器是一把長約5公分、刀刃約3公分的美工刀。作案兇器原本是在工作中使用，但當時因為要照顧孩子，所以暫時放在口袋裡。

發生割喉案的托兒所表示，未來將成立調查委員會，深入調查事件原委，防止類似事件再次發生。

笹山夏喜4月起開始擔任0歲至2歲幼幼班的褓姆，而托兒所內的主管與同事都表示，她平時工作認真，沒想到竟做出脫序行為。